Başakşehir galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için olay yorum! "Galatasaray'ın başına bela oldu"

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Aslan serisini sürdürdü.
Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Çok zor bir periyotta Galatasaray. Bu periyotta dört kişi çok etkileniyor. Okan Buruk için kolay değil bu süreç. Kimi dinlendirecek, 3-0'dan 3-2'ye geliyor, 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor. Bugün yine skoru cebime koydum derken rakip ortak oluyor. Yorucu bir dönem. Hoca bugün taktiksel anlamda ne yapması gerekiyorsa yaptı.
"8+3'ten en çok etkilenen takım Galatasaray, başına bela oldu. Sonra Beşiktaş, en az da Fenerbahçe. Kazımcan sakatlanınca eli kolu bağlandı hocanın.''
"Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçektende 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."
"Zaha şu anda arkadaşlarının yarısı kadar geride. İnşallah sakatlığı yoktur. Fizik olarak şu an zayıf. Sanki 6 aydır top oynamamış gibi.''
"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''