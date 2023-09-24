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Başakşehir galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için olay yorum! "Galatasaray'ın başına bela oldu"

24.09.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Galatasaray deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken Aslan serisini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından usta yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O SÖZLERİ

''HOCA NE YAPMASI GEREKİYORSA YAPTI''

''HOCA NE YAPMASI GEREKİYORSA YAPTI''

"Çok zor bir periyotta Galatasaray. Bu periyotta dört kişi çok etkileniyor. Okan Buruk için kolay değil bu süreç. Kimi dinlendirecek, 3-0'dan 3-2'ye geliyor, 2-0'dan 2-2'yi yakalıyor. Bugün yine skoru cebime koydum derken rakip ortak oluyor. Yorucu bir dönem. Hoca bugün taktiksel anlamda ne yapması gerekiyorsa yaptı.

'BAŞINA BELA OLDU'' 

'BAŞINA BELA OLDU'' 

"8+3'ten en çok etkilenen takım Galatasaray, başına bela oldu. Sonra Beşiktaş, en az da Fenerbahçe. Kazımcan sakatlanınca eli kolu bağlandı hocanın.''

''OYUNDAN TAVİZ VERMEDİ''

''OYUNDAN TAVİZ VERMEDİ''

 "Maçın başında acaba bugün 4-3-3 oynar mı diye düşündüm ama Okan hoca oyunundan taviz vermedi. Ve gerçektende 25-30 dakika çok baskılı oynadı Galatasaray. Önde pres yaptı, 3-4 net gol pozisyonu yakaladı."

''6 AYDIR OYNAMAMIŞ GİBİ''

''6 AYDIR OYNAMAMIŞ GİBİ''

"Zaha şu anda arkadaşlarının yarısı kadar geride. İnşallah sakatlığı yoktur. Fizik olarak şu an zayıf. Sanki 6 aydır top oynamamış gibi.''

''SANCHEZ, NDOMBELE"

''SANCHEZ, NDOMBELE"

"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''

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