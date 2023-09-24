Başakşehir galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen'den Sarı-Kırmızılılar için olay yorum! "Galatasaray'ın başına bela oldu"

''SANCHEZ, NDOMBELE"

"Davinson Sanchez ve Ndombele geldiğinde Okan hocayı aradım. Dedi ki; 'Benim birinci stoperim olmaya aday. Benim çok ihtiyacım vardı. Tabi ki Nelsson, Abdülkerim ile de devam ederim ama Sanchez de çok iyi. Ndombele'nin de daha 1 ayı var.' Sanchez'in de ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu bugün gördük.''