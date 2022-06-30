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Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

30.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dış cephesinde yangın çıkan iş merkezi hasar gördü.

Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı'ndaki 4 katlı iş merkezinin dış cephe giydirmelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş merkezinde hasara neden oldu.

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Başakşehir

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