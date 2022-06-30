İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Başakşehir ilçesinde dış cephesinde yangın çıkan iş merkezi hasar gördü.
Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Mercedes Bulvarı'ndaki 4 katlı iş merkezinin dış cephe giydirmelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, iş merkezinde hasara neden oldu.
Başakşehir'de iş merkezinin dış cephesinde çıkan yangın söndürüldü
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