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  4. Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

01.10.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: 97 - Bursa Uludağ Basketbol: 75

Salon: Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Uğur Özcan, Murat Anlatıcı,

Galatasaray: Nacickaite 16, Simge Tokmak 1, Miray Balotu 8, Merve Uygül 5, Pelin Derya Bilgiç 5, Işıl Alben 5, Jurjane 16, Pulvere 12, Devran Tanacan 6, Arife Can 3, Berna Şahin 4, Meltem Yıldızhan 16

Bursa Uludağ Basketbol: Maria Meryem Gültekin 8, Gizem Mürvet Uca 10, Özge Kavurmacıoğlu 15, Ferda Yıldız 6, Tuğçe Turus 6, Deniz Nur Çakır 2, Ayşegül Erdoğan, Cannon 28

1. Periyot: 28-17

Devre: 54-39

3. Periyot: 77-60

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde düzenlenen 16. Erciyes Kupası Basketbol Turnuvası'nın son gününde Galatasaray, Bursa Uludağ Basketbol'u 97-75 yendi.

Basketbol: 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

- Galatasaray: 97 - Bursa Uludağ Basketbol: 75

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

Galatasaray-Bursa Uludağ Basketbol

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Basketbol galatasaray

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