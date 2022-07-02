Başrolünü Neslihan Atagül’ün üstlendiği “Ah Belinda” filminin çekimleri tamamlandı

Oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisiyle başlayan Neslihan Atagül, 2019 yılında Sefirin Kızın isimli diziye sağlık sorunları yaşadığı için veda etmek zorunda kalmıştı. Sağlık problemleriyle mücadele ettiği dönemde setlerden uzak kalan güzel oyuncu, "Ah Belinda" filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Atagül, çekimlerin tamamlandığını Instagram paylaştığı bir dizi fotoğrafla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Filmin çekimlerini tamamlayan oyuncu instagram hesabından yaptığı paylaşımla ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Ünlü oyuncu paylaşımında, “Aaahh Belinda! Beni destekleyen tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Harikaydınız!’ ifadelerini kullandı.

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yaparken, senaryosunu Hakan Bonomo yazdı.

1986 yapımı Türk Sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın "Aaahh Belinda" filmin uyarlaması olarak seyircisinin karşısına çıkacak olan yapımda Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’na Necip Memili, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Beril Pozam eşlik ediyor.