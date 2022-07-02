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  4. Başrolünü Neslihan Atagül’ün üstlendiği “Ah Belinda” filminin çekimleri tamamlandı

Başrolünü Neslihan Atagül’ün üstlendiği “Ah Belinda” filminin çekimleri tamamlandı

02.07.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu'yla olan evliliğiyle magazin dünyasındaki popülerliğini koruyan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle uzak kaldığı setlere dönmeye hazırlanıyor. Yeşilçam'ın iddialı yapımlarından biri olarak kabul edilen "Ah Belinda" filminin yeni uyarlamasında boy gösterecek olan Atagül, çekimlerin bittiğini açıkladı.

Oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisiyle başlayan Neslihan Atagül, 2019 yılında Sefirin Kızın isimli diziye sağlık sorunları yaşadığı için veda etmek zorunda kalmıştı. Sağlık problemleriyle mücadele ettiği dönemde setlerden uzak kalan güzel oyuncu, "Ah Belinda" filmiyle yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Atagül, çekimlerin tamamlandığını Instagram paylaştığı bir dizi fotoğrafla duyurdu.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Filmin çekimlerini tamamlayan oyuncu instagram hesabından yaptığı paylaşımla ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
Ünlü oyuncu paylaşımında, “Aaahh Belinda! Beni destekleyen tüm ekibe, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız! Harikaydınız!’ ifadelerini kullandı.
Başrollerinde Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’nun yer aldığı filmin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yaparken, senaryosunu Hakan Bonomo yazdı.
1986 yapımı Türk Sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın "Aaahh Belinda" filmin uyarlaması olarak seyircisinin karşısına çıkacak olan yapımda Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu’na Necip Memili, Efe Tuncer, Gamze Karaduman ve Beril Pozam eşlik ediyor.
1986 yılında ilk piyasaya çıktığında "Sosyal İçerikli Fantastik Filmler" diyerek tarif ettiği film,23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu olmak üzere toplam üç kategoride ödülün sahibi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Neslihan Atagül
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