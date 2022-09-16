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Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

16.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran kişi bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, F.G, Ziya Gökalp Mahallesi Sanat Sokağı'nda bulunan bir kahvehanede elindeki bıçağın kabzasıyla etraftaki insanlara rastgele saldırdı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, F.G'ye bıçağı bırakıp teslim olması yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan ve polise bıçakla saldıran F.G, bacağından tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemede F.G'nin suç kaydının olduğu tespit edildi.

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

Batman'da polise bıçakla saldıran şüpheli etkisiz hale getirildi

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polis Batman bıçak saldırı

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