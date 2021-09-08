Bayi Toplantısı nerede ve ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı konusu nedir?

Bayi Toplantısı filminde, zor zamanlardan geçen Namık, Adem ve Sadık'ın yollarının Bayi Toplantısı'nda kesişmesi ve ardından gelişen olaylar işleniyor. Söz konusu filmin oyuncu kadrosunda ise birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bayi Toplantısı 21 Şubat 2020'de vizyona girdi. İşte merak edilenler...

BAYİ TOPLANTISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı filminin çekimleri Konya ve İstanbul'da gerçekleşti. Film Yurdaeroğlu Resort otelde çekildi. Otelin ismi gerçek ismi değildir.

Komedi türündeki filmde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol gibi başarılı ve ünlü oyuncular yer alıyor.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR? Hayatının sıkıntılı dönemlerini yaşayan Namık, Adem ve Sadık bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a varır.

Bu üç adamın yolları bayi toplantısında kesişir ve bir anda gerçekleşen olaylar sonucunda çılgın bir maceraya adım atarlar.