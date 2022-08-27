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Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

27.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Seyit Subaşı'nın (43) cenazesi, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde toprağa verildi.

Alışveriş merkezindeki kafede 25 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Seyit Subaşı'nın cenazesi, ilçe merkezindeki Yusuf Bey Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına Subaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, İl Genel Meclis Üyesi Sırrı Şen ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Subaşı'nın naaşı, aile kabristanlığına defnedildi.

Subaşı'nın, Beşiktaş'ın tribün liderlerinden olduğu öğrenildi.

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'nin kafesinde 25 Ağustos'ta silahlı saldırıya uğrayan Seyit Subaşı ağır yaralanmış, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mustafa Y. (33), elindeki tabancayla olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

Bayrampaşa'da silahlı saldırıda öldürülen Subaşı, Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Eskipazar silahlı saldırı AVM beşiktaş

Karabük Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
12:56
İkindi
16:40
Akşam
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