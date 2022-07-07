BBP Genel Başkanı Destici, baba ocağında biçerdöverle arpa hasadı yaptı:

ESKİŞEHİR (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çiftçilere çağrıda bulunarak, "Fiyatların yüksekliği ya da piyasadaki bu istikrarsızlık sizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. Ekebildiğiniz kadar ekin. Çünkü üreten herkes kazanacak. Özellikle de gıdayı kim üretiyorsa kazanacak." dedi.

Memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde traktör kullanan ve biçerdöverle arpa hasadı yapan Destici, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, çiftçilere ve tarımla uğraşan herkese üretime katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tarımın, gıdanın, buğdayın ne kadar stratejik olduğunun, Kovid-19 salgınında, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında daha iyi görüldüğünü belirten Destici, "Buradaki köylülerimiz, çiftçilerimiz, ziraat odası başkanımız ile görüştük. Bunun yanı sıra biçerdöver kullanan bu işin erbabı iyi biliyor. Yani geçen sene bu bölgeyi o biçtiği için geçen seneki ürünü de bu seneki ürünü de biliyor. Bu seneki ürünün geçen seneye göre daha yüksek rekolteli olduğunu, daha iyi olduğunu, daha güzel olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

Mustafa Destici, bu yıl açıklanan arpa ve buğdaydaki taban fiyatlarının çiftçiyi mutlu ettiğini, yüzleri güldürdüğünü dile getirdi.

Eskişehir'de hububat veriminin iyi olduğunu anlatan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Verimin ve taban fiyatın yüksekliği birleşince ortaya güzel de bir rakam çıktı ama bu tabii şu gerçeği değiştirmiyor: Çiftçilik yapan, tarımla uğraşan kardeşlerimizin en çok ihtiyaç duyduğu girdi maliyetlerine baktığımız zaman gübre ve gerçekten çok yüksek fiyatlar var. Bizim bir şekilde bu işi çözmemiz gerekiyor. Ham maddesi dışarıdan alınıyor ama bir şekilde çözmemiz gerekiyor. İkincisi, tohum. Tohumu şu anda üretiyoruz ama mazot çok yükselmişti. Şimdi biraz yavaş yavaş geriye doğru gelmeye başladı. Bir anda 3-4 katına çıkması gerçekten çiftçimizi zorladı. Bu vesileyle bir kere daha söylüyorum. Evet, özel kullanandan vergi alınabilir. Buna bir şey söylemiyorum ama üretenden yani tarlayı ekmek için, sürmek için biçmek için mazot kullandığımızda bu mazotun üzerindeki Özel Tüketim Vergisinin mutlaka kaldırılması lazım."

Zirai ilacın ortalama gider maliyetlerinde daha düşük seviyede olduğunu aktaran Destici, sulu tarımda elektrik fiyatlarından dolayı da çiftçilerin güçlük çektiğini belirtti.

Bu konularda destek olunması çağrısında bulunan Destici, şunları kaydetti:

"Evet bu sene mahsul güzel, bizim bölgemizde fiyat güzel ama gelecek senenin maliyetinin ne olacağını kimse bilemiyor. 3 ay sonra mazot, gübre, tohum, ilaç, elektrik fiyatları ne olacak? Bunlar da bir istikrara kavuşturulursa ben daha iyi verim alacağımızı düşünüyorum. Buna rağmen ben de geçtiğimiz yıldan beri çiftçilerimize diyorum ki fiyatların yüksekliği ya da piyasadaki bu istikrarsızlık sizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. Ekebildiğiniz kadar ekin. Çünkü üreten herkes kazanacak. Özellikle de gıdayı kim üretiyorsa kazanacak. Çünkü pandemi ve savaşlarla birlikte gıdada önce kendinize yeteceksiniz. Daha sonra da zaten dışarıdan talep patlamış durumda. Bunun için üreten kazanır. Çiftçilerimiz inşallah bu sene olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da daha fazla kazanırlar diye ümit ediyorum."