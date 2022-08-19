Bella Hadid namaz kıldığı zaman din ile derin bir bağlantı hissettiğini açıkladı

Dünyanın en çok aranan modellerinden olan Bella Hadid Ramy dizisinde rol alacağı haberiyle gündeme gündeme geldi. İlk oyunculuk deneyimini anlatan Hadid sette mutlu olduğunu söyledi. Hadid müslümanlık konusunda da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

NAMAZ İTİRAFI

Filistinli olan Hadid “Büyürken her gün babam ile birlikte yaşamayı, çalışıp gerçekten pratik yapabilmeyi genel olarak bir Müslüman kültüründe yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu bana verilmedi. Küçükken ailemin Filistinli tarafı ile yaşıyordum daha sonra annem ve babam boşanınca annem bizi Kaliforniya’ya götürünce o bağımdan koptum.

Sınıfımdaki tek Arap bendim ve benimle sürekli dalga geçiliyordu, ırkçı isimler takılıyordu. Kendimi çok yalnız ve üzgün hissediyordum. Hayatımdaki bir kısmı kaybettim" dedi.

Bella Hadid ayrıca camide olduğu zaman ve namaz kıldığı zaman din ile derin bir bağlantı hissettiğini söyleyerek Müslümanlığı mükemmel bir şekilde temsil etme baskısı yüzünden kendisine ‘Müslüman’ demekte ikilemde kaldığını itiraf etti.