Bella Hadid tarzıyla yaktı geçti! Önü ayrı arkası ayrı olay

Lourdes Leon, Megan Thee Stallion, Shalom Harlow ve Amber Valletta gibi isimlerin de olduğu dünyaca ünlü marka Mugler'in reklam kampanyasında yer alan Bella Hadid paylaşımlarıyla olay oldu. Fransız lüks moda markası Mugler’in yeni kampanyasında yer alan Bella Hadid siyahlar içindeki kostümüyle adeta şov yaptı. Bella, bir limuzinin yanında poz verirken arkasını döndüğünde hayranlarını mest etti.

HAYRANLARINI MEST ETTİ

Seksi kıyafetiyle görenleri büyüleyen Hadid'in tarzı oldukça müstehcen bulunsa da sosyal medyadan tam not aldı. Son dönemin en çok aranan modellerinden Bella Hadid pozlarını daha sonra takipçileriyle de paylaştı.

Hadid geçtiğimiz günlerde yaptığı itiraflarla gündeme gelmişti. Hadid kendisini istismar eden kişilere sürekli olarak geri döndüğünü ve bir noktadan sonra sahip olduğu tüm enerjiyi işine verir hale geldiğini söylemişti.