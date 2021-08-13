Benjamin Mascolo nişanlısı Bella Thorne'un yataktaki çıplak hallerini paylaştı

Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mascolo'nun evlenme teklifine "Evet" yanıtını veren Thorne de şarkıcıya nişan yüzüğü almış ve striptizcilerin yer aldığı bir nişan töreniyle kutlama yapmışlardı.

Mascolo sevgilisinin çıplak şekilde uyurken ki hallerini çekerek sosyal medyada yayınladı ve fotoğraflara da şu notu düştü:

"Bu sabah nefes kesen güzelliğinle uyandım. Sen sanat eserisin, fotoğraf makinemi alıp bu anıları yaratmam gerekiyordu. Sen benim favori oyuncumsun ve bu bizim kendi hayat filmimiz. Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum."

Thorne da bu fotoğrafları kendi sayfasında paylaşıp sevgilisine "Seni çok seviyorum, neden bu kadar yeteneklisin?" dedi.