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  4. Benjamin Mascolo nişanlısı Bella Thorne'un yataktaki çıplak hallerini paylaştı

Benjamin Mascolo nişanlısı Bella Thorne'un yataktaki çıplak hallerini paylaştı

13.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşadığı şarkıcı Benjamin Mascolo ile evlilik yolunda olan Bella Thorne yine sosyal medyanın gündeminde. Mascolo sevgilisinin yataktaki özel anlarını çekip sosyal medyadan paylaştı.

Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne, bir süredir aşk yaşadığı İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Mascolo'nun evlenme teklifine "Evet" yanıtını veren Thorne de şarkıcıya nişan yüzüğü almış ve striptizcilerin yer aldığı bir nişan töreniyle kutlama yapmışlardı.

Mascolo sevgilisinin çıplak şekilde uyurken ki hallerini çekerek sosyal medyada yayınladı ve fotoğraflara da şu notu düştü:

"Bu sabah nefes kesen güzelliğinle uyandım. Sen sanat eserisin, fotoğraf makinemi alıp bu anıları yaratmam gerekiyordu. Sen benim favori oyuncumsun ve bu bizim kendi hayat filmimiz. Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum."

Thorne da bu fotoğrafları kendi sayfasında paylaşıp sevgilisine "Seni çok seviyorum, neden bu kadar yeteneklisin?" dedi.

"NEDEN BU KADAR YETENEKLİSİN?"

27 yaşındaki İtalyan şarkıcı Benjamin Mascolo, sosyal medya hesabından oyuncunun en özel anlarını paylaştı.
Mascolo sevgilisinin çıplak şekilde uyurken ki hallerini çekerek sosyal medyada yayınladı ve fotoğraflara da şu notu düştü:
"Bu sabah nefes kesen güzelliğinle uyandım. Sen sanat eserisin, fotoğraf makinemi alıp bu anıları yaratmam gerekiyordu. Sen benim favori oyuncumsun ve bu bizim kendi hayat filmimiz. Bana her gün ilham verdiğin için teşekkür ederim, seni seviyorum."
Thorne da bu fotoğrafları kendi sayfasında paylaşıp sevgilisine "Seni çok seviyorum, neden bu kadar yeteneklisin?" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne
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