Beren Saat annesini paylaştı! Kenan Doğulu’nun kayınvalidesini gören inanamadı! "Güzelliğin kaynağı belli oldu"

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.