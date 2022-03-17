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  4. Beren Saat annesini paylaştı! Kenan Doğulu’nun kayınvalidesini gören inanamadı! "Güzelliğin kaynağı belli oldu"

Beren Saat annesini paylaştı! Kenan Doğulu’nun kayınvalidesini gören inanamadı! "Güzelliğin kaynağı belli oldu"

17.03.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beren Saat, sosyal medya hesabında annesi Ayla Saat'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te nikah masasına oturan Saat'in annesi ile paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bihter karakteriyle hafızalara kazınana Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu.

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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Annesinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Beren Saat, Ayla Saat ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

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Ünlü oyuncunun annesi güzelliğiyle dikkat çekerken Ayla Saat için 'Annesi değil ablası sanki', 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.

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Beren Saat
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