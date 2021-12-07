Bergüzar Korel'in annesi de çok ünlü! Şimdilerde rekortmen diziyle ekrana geliyor

Ali ve Han'dan sonra üçüncü bebekleri Leyla'yı kucaklarına alan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, Türkiye ve Arap ülkelerinin severek takip ettiği isimler arasında.

2006 yılında Binbir Gece dizisiyle hayatımıza giren Bergüzar Korel, Vatanım Sensin, Karadayı, Bitmeyen Şarkı gibi dizlerle ekranların en çok izlenen isimleri arasında yer alıyor.

Mutlu bir evliliği olan Bergüzar Korel'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu öğrenen şaşkınlığını gizleyemiyor.



Ünlü oyuncunun annesi, yayınlandığı günden bu yana atv ekranlarının en sevilen işlerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'da Lütfiye Duman karakteriyle yer alan Hülya Darcan.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Lütfiye'si Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir'de doğmuştur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif alarak genç yaşta şöhrete kavuştu.