Beşiktaş'a bir başka Galatasaraylı daha! Gedson Fernandes'in ardından onu da bitiriyorlar...

Beşiktaş'ta defansa yapılacak takviye taraftarın büyük merak konusu olmuş durumda. Hücum tarafına Dele Alli gibi bir yıldızı transfer ederek siyah-beyazlıları mutlu eden Ahmet Nur Çebi, şimdi de defans hattına yoğunlaşmış durumda.

DENAYER İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

Lyon ekibi ile yollarını ayıran Denayer, bir süredir kendine kulüp arıyor. Arap takımlarından biriyle 4.5M Euro maaş ve 1.5M Euro imza parasına anlaşan Denayer, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu bağlamda Beşiktaş'ın teklifin yeniden düşünen Belçikalı stoper, maaşında indirim yaptı ve siyah-beyazlıların istediği rakamlara indi. Yıldız oyuncuyla anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenilirken, Gedson Fernandes'in ardından bir başka eski Galatasaraylı, siyah-beyazlılara imza atacak.