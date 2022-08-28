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Beşiktaş'a bir başka Galatasaraylı daha! Gedson Fernandes'in ardından onu da bitiriyorlar...

28.08.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan ortalığı ayağa kaldıracak bir transfer daha gelebilir... Bir dönem Galatasaray forması giyen Jason Denayer için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar oyuncuyla anlaşmak üzere. Ahmet Nur Çebi'nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Denayer ile ilgilendiklerini fakat maaş talebinin yüksek olduğu için vazgeçtiklerini söylemişti. Şimdi ortaya atılan iddialar ise Denayer'in maaşında indirime gittiği ve anlaşmanın an meselesi olduğu...

Beşiktaş'ta defansa yapılacak takviye taraftarın büyük merak konusu olmuş durumda. Hücum tarafına Dele Alli gibi bir yıldızı transfer ederek siyah-beyazlıları mutlu eden Ahmet Nur Çebi, şimdi de defans hattına yoğunlaşmış durumda.

DENAYER İLE ANLAŞMAK ÜZERELER

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Lyon ekibi ile yollarını ayıran Denayer, bir süredir kendine kulüp arıyor. Arap takımlarından biriyle 4.5M Euro maaş ve 1.5M Euro imza parasına anlaşan Denayer, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Bu bağlamda Beşiktaş'ın teklifin yeniden düşünen Belçikalı stoper, maaşında indirim yaptı ve siyah-beyazlıların istediği rakamlara indi. Yıldız oyuncuyla anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenilirken, Gedson Fernandes'in ardından bir başka eski Galatasaraylı, siyah-beyazlılara imza atacak.

DENAYER FOTOĞRAFLARI

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beşiktaş denayer galatasaray da,
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