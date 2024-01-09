SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4-0 ile devirdi, bu sezon bunu ilk kez başardı! Semih Kılıçsoy 2 gol 1 asistle parmak ısırttı

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4-0 ile devirdi, bu sezon bunu ilk kez başardı! Semih Kılıçsoy 2 gol 1 asistle parmak ısırttı

09.01.2024 21:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. hafta erteleme mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'da attığı 2 golün yanında birde asist yapan Semih Kılıçsoy performansıyla yıldızlaşırken, mücadele Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele konuk ekip Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar'da gol perdesini Rashica açarken, genç yıldız Semih Kılıçsoy performansıyla yıldızlaştı ve 2 gol kaydetti. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisinin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.

Beşiktaş'ın 2005'li cevheri! 3 hafta 4 gol... Beşiktaş'ın 2005'li cevheri! 3 hafta 4 gol...
Rashica'dan rekor kıran gol! Taraftarlar gol sonrası G.Saray'ı etiketledi Rashica'dan rekor kıran gol! Taraftarlar gol sonrası G.Saray'ı etiketledi


Canlı Skor

MAÇ GOLLE BAŞLADI

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Maçın henüz 4. dakikasında Beşiktaş, Rize deplasmanında Rashica'nın ceza sahası dışından attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.

GOL 'VAR'DAN DÖNDÜ

GOL 'VAR'DAN DÖNDÜ

Zeqiri'nin şutu bir anda ceza sahası önünde Gaich'in önünde kaldı. Arjantinli forvet, topu ağlara gönderdi ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Benhur'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

GENÇ YILDIZDAN MÜTHİŞ GOL

GENÇ YILDIZDAN MÜTHİŞ GOL

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor deplasmanında uzaktan vurdu. Yağmurlu havada kaleciler için son derece tehlikeli olan bir vuruş yapan Semih, kaleci Gökhan'ı mağlup etti ve takımını 2-0 öne geçirdi.

SEMİH KILIÇSOY!

SEMİH KILIÇSOY!

47' Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy bir kez daha sahneye çıktı. Genç yıldız, ceza sahası içinde savunmadan seken topu kontrol ederek sağına çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skoru 3-0'a getirdi.

DİREK İZİN VERMEDİ

DİREK İZİN VERMEDİ

55' Çaykur Rizespor'da Shelvey, ceza sahası yayından sert bir vuruş yaptı, ancak top direkten döndü!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor Semih Kılıçsoy son dakika beşiktaş gol kara kartal siyah beyaz süper li
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Türkiye'de ilk kez denendi! Porsiyonu 100 liradan satılıyor

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Cem Küçük en düşük emekli maaşı için rakam verdi, programdaki gazeteci tepki gösterdi: İş mi bu yani? Ben de mağdurum...

Beşiktaş'ın 2005'li cevheri! 3 hafta 4 gol...

Beşiktaş'ın 2005'li cevheri! 3 hafta 4 gol...

Alanyaspor ile Ankaragücü adeta su savaşı yaptı, saha tarlaya döndü

Alanyaspor ile Ankaragücü adeta su savaşı yaptı, saha tarlaya döndü

Rashica'dan rekor kıran gol! Taraftarlar gol sonrası G.Saray'ı etiketledi

Rashica'dan rekor kıran gol! Taraftarlar gol sonrası G.Saray'ı etiketledi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.