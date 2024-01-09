Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4-0 ile devirdi, bu sezon bunu ilk kez başardı! Semih Kılıçsoy 2 gol 1 asistle parmak ısırttı

SEMİH KILIÇSOY!

47' Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy bir kez daha sahneye çıktı. Genç yıldız, ceza sahası içinde savunmadan seken topu kontrol ederek sağına çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skoru 3-0'a getirdi.