Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 4-0 ile devirdi, bu sezon bunu ilk kez başardı! Semih Kılıçsoy 2 gol 1 asistle parmak ısırttı

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele konuk ekip Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Siyah-Beyazlılar'da gol perdesini Rashica açarken, genç yıldız Semih Kılıçsoy performansıyla yıldızlaştı ve 2 gol kaydetti. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisinin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu.
Maçın henüz 4. dakikasında Beşiktaş, Rize deplasmanında Rashica'nın ceza sahası dışından attığı müthiş golle 1-0 öne geçti.
Zeqiri'nin şutu bir anda ceza sahası önünde Gaich'in önünde kaldı. Arjantinli forvet, topu ağlara gönderdi ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Benhur'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor deplasmanında uzaktan vurdu. Yağmurlu havada kaleciler için son derece tehlikeli olan bir vuruş yapan Semih, kaleci Gökhan'ı mağlup etti ve takımını 2-0 öne geçirdi.
47' Beşiktaş'ın 2005 doğumlu yıldızı Semih Kılıçsoy bir kez daha sahneye çıktı. Genç yıldız, ceza sahası içinde savunmadan seken topu kontrol ederek sağına çekti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skoru 3-0'a getirdi.
55' Çaykur Rizespor'da Shelvey, ceza sahası yayından sert bir vuruş yaptı, ancak top direkten döndü!