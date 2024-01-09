Rashica 4. dakikada attığı müthiş golle sezonun rekorunu kırdı, taraftarlar golün ardından Galatasaray'ı etiketledi!

Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Fernanda Santos mücadeleyi tribünden takip ederken, Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı.

RASHICA'DAN MÜTHİŞ GOL

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başaran Siyah-Beyazlılar'ın golü eski bir Galatasaraylı olan Milot Rashica'dan geldi.

SEZONUN REKORU

Rashica bu golle sezonun rekorunu kırarken Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golünü kaydetmiş oldu.

Yaklaşık 25 metreden çok şık bir gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun bu golü sosyal medyada gündem olurken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Galatasaray'ı etiketleyerek 'Rashica'nın golünü gördün mü?' paylaşımlarında bulundu.

İŞTE O ANLAR VE YORUMLAR...

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

