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Rashica 4. dakikada attığı müthiş golle sezonun rekorunu kırdı, taraftarlar golün ardından Galatasaray'ı etiketledi!

09.01.2024 20:31 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin henüz 4. dakikasında Siyah-Beyazlılar rakibi karşısında 1-0 geçerken, gol Rashica'dan geldi. Kosovalı oyuncunun muhteşem golü sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Milot Rashica

Milot Rashica

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlılar'ın yeni hocası Fernanda Santos mücadeleyi tribünden takip ederken, Beşiktaş maça oldukça hızlı başladı.

RASHICA'DAN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında rakibi karşısında 1-0 öne geçmeyi başaran Siyah-Beyazlılar'ın golü eski bir Galatasaraylı olan Milot Rashica'dan geldi.

SEZONUN REKORU

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Rashica bu golle sezonun rekorunu kırarken Beşiktaş'ın bu sezonki en erken golünü kaydetmiş oldu.

Yaklaşık 25 metreden çok şık bir gole imza atan 27 yaşındaki oyuncunun bu golü sosyal medyada gündem olurken, Siyah-Beyazlı taraftarlar Galatasaray'ı etiketleyerek 'Rashica'nın golünü gördün mü?' paylaşımlarında bulundu.

İŞTE O ANLAR VE YORUMLAR...

*(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

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