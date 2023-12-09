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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti! Skor bile veren yapay zeka, maçın kazananını açıkladı

09.12.2023 10:49 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşılaşacak. Google'ın yeni yapay zekası bu maçın skorunun tahmininde bulundu. Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka teknolojisi futbol maçlarında da kullanılmaya başlandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Google'ın yapay zekası Bard'ın tahminine göre maçın skoru şimdiden belli...

Canlı Skor

BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR!

BEŞİKTAŞ KAYBETMİYOR!

Google'ın yapay zekası Bard'ın tahminine göre Beşiktaş bu maçı kaybetmiyor.

İLK TAHMİN

İLK TAHMİN

Beşiktaş 2-1 Fenerbahçe

İKİNCİ TAHMİN

İKİNCİ TAHMİN

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.

İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.

Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇE'YE 4 GOL

ABOUBAKAR'DAN FENERBAHÇE'YE 4 GOL

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 5 derbide 4 kez fileleri havalandırdı.

Aboubakar, 2016-2017, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında toplam 5 kez Fenerbahçe derbisinde sahaya çıktı. 31 yaşındaki santrfor, bu maçların 3'ünde toplam 4 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş, Aboubakar'ın gol attığı bu derbilerde 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

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