Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti! Skor bile veren yapay zeka, maçın kazananını açıkladı

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek.



İyileşen Djiku'nun maç kadrosunda olması bekleniyor. Bu futbolcunun ilk 11'de olup olmayacağına ise maç saatinde karar verilecek. Takımla birlikte çalışan Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksikleri bulunuyor.



Bu futbolcuların maç kadrosunda olup olmayacakları ise belirsiz. Siyah-beyazlı takımda ise 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç, maç kadrosunda yer almayacak.