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Beşiktaş'ın istediğini Galatasaray alıyor! Kaan Ayhan artık an meselesi...

06.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın da çok istediği oyuncuların başında gelen Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferi artık an meselesi. Sarı-kırmızlı takımla her konuda anlaşma sağlayan milli stoper, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi imzayı atacak.

Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı geldi. Stoper arayışlarını sürdüren iki ekip de Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar elini çabuk tuttu ve milli stoper ile her konuda anlaşma sağladı.

OKAN BURUK AÇIKLADI

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En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Okan Buruk, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

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26 yaşındaki futbolcunun bonservisini 4 milyon euroya kadar indiren Cim-Bom, İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı. Kaan Ayhan ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Oyuncunun her sezon için 1.6 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi.

KAAN AYHAN'IN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan Sassuolo beşiktaş galatasaray ışıl buruk kaan ay
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