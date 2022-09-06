Beşiktaş'ın istediğini Galatasaray alıyor! Kaan Ayhan artık an meselesi...

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı geldi. Stoper arayışlarını sürdüren iki ekip de Kaan Ayhan transferi için karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar elini çabuk tuttu ve milli stoper ile her konuda anlaşma sağladı.

OKAN BURUK AÇIKLADI

En çok merak edilen konuların başında gelen transfere dair de konuşan Okan Buruk, "Oynayan oyuncularımızdan hiçbiri ayrılmayacak. Kaan Ayhan ve Icardi girişimleri devam ediyor. Belki 1-2 transfer daha yapabiliriz. Herkes çok iyi kadrolar kurdu. Eğer planlarımız istediğimiz gibi gitmezse devre arasında bakacağız." şeklinde konuştu.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

26 yaşındaki futbolcunun bonservisini 4 milyon euroya kadar indiren Cim-Bom, İtalyan kulübüyle anlaşma sağladı. Kaan Ayhan ile de 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Oyuncunun her sezon için 1.6 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi.