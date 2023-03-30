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Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse hesaplar yeniden yapılacak! İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...

30.03.2023 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Maslak'taki ofisinde toplandı. Toplantıda konuşulan gündem maddelerinin en önemlisi Süper Lig'de oluşabilecek yeni puan durumu olmuştu. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için toplanan takımların kararları 31 Mart'ta açıklanacak. Gaziantep FK ile Hatayspor'un geçmiş maçlarının da geçersiz sayılması halinde

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde dün saat 14.00'te görüştü. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor takımları bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ KARAR DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini toplantıya katılım gösteren tüm kulüplere sunmuştu.

7 KULÜP, BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ

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Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılsın” diyenler;

Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor

TFF'nin kararı uygundur” diyenler;

Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Kayserispor

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

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Toplantının sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, şu sözleri kullanmıştı;

"31 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

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"7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka bir görüşü savundu. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı."

Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmişte oynadığı maçların iptal edilmesi halinde puan durumunun nasıl olacağı kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

İşte Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesi halinde oluşacak puan durumu;

İŞTE OLUŞACAK PUAN DURUMU

17 - ÜMRANİYESPOR

17 - ÜMRANİYESPOR

Oynanan maç: 22 - 17 puan

16 - GİRESUNSPOR

16 - GİRESUNSPOR

Oynanan maç: 22 - 19 puan

15- KASIMPAŞA

15- KASIMPAŞA

Oynanan maç: 22 - 20 puan

14 - ANKARAGÜCÜ

14 - ANKARAGÜCÜ

Oynanan maç: 21 - 22 puan

13 - İSTANBULSPOR

13 - İSTANBULSPOR

Oynanan maç: 22 - 23 puan

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