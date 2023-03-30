Beşiktaş'ın teklifi kabul edilirse hesaplar yeniden yapılacak! İşte Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının sayılmaması halinde oluşacak puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin bulunduğu Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde toplanmıştı. Kulüpler Birliği Vakfı, Maslak'taki ofisinde dün saat 14.00'te görüştü. Gündemin ana maddesinde Gaziantep FK ve Hatayspor takımları bulunmuştu.

BEŞİKTAŞ KARAR DEĞİŞİKLİĞİ İSTEDİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un geçmiş maçlarda da hükmen mağlup olmasını isteyen Beşiktaş, bu fikrini toplantıya katılım gösteren tüm kulüplere sunmuştu.

7 KULÜP, BEŞİKTAŞ'A DESTEK VERDİ

Gaziantep ve Hatayspor'un maçları geçersiz sayılsın” diyenler;

Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Ankaragücü, İstanbulspor

TFF'nin kararı uygundur” diyenler;

Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Kayserispor

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA

Toplantının sona ermesinin ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, şu sözleri kullanmıştı;

"31 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

"7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka bir görüşü savundu. 31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı."

Kulüpler Birliği'nin toplantısının ardından Gaziantep FK ve Hatayspor'un geçmişte oynadığı maçların iptal edilmesi halinde puan durumunun nasıl olacağı kamuoyunda merak edilmeye başlandı.

İşte Beşiktaş'ın teklifinin kabul edilmesi halinde oluşacak puan durumu;