Beşiktaş penaltı bekledi, taraftar sosyal medyada ayaklandı! "Bu hata değil art niyet"

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, dakikalar 34'ü gösterdiği sırada Beşiktaş cephesinden karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun bir itiraz geldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!

Kullanılan köşe vuruşunda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top direkten dönerken pozisyonun devamında Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Erdal Rakip Salih Uçan'a bir müdahalede bulunurken Siyah-Beyazlı futbolcu yerde kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular hakeme penaltı itirazında bulunurken bu pozisyon sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden oldu.

*(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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