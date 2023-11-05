SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş penaltı bekledi, taraftar sosyal medyada ayaklandı! "Bu hata değil art niyet"

Beşiktaş penaltı bekledi, taraftar sosyal medyada ayaklandı! "Bu hata değil art niyet"

05.11.2023 19:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Beşiktaş Antalyaspor'a konuk olurken mücadelenin 34. dakikasında Siyah-Beyazlılar penaltı itirazında bulundu. Yaşanan pozisyon Beşiktaş taraftarlarınca sosyal medyada da yoğun tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklar şeklinde başlayan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, dakikalar 34'ü gösterdiği sırada Beşiktaş cephesinden karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya yoğun bir itiraz geldi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 46'
Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor
1 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ!

Screenshot_11

Kullanılan köşe vuruşunda Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda top direkten dönerken pozisyonun devamında Antalyaspor'un tecrübeli oyuncusu Erdal Rakip Salih Uçan'a bir müdahalede bulunurken Siyah-Beyazlı futbolcu yerde kaldı.

Beşiktaşlı futbolcular hakeme penaltı itirazında bulunurken bu pozisyon sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarların tepkisine neden oldu.

*(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

İŞTE O YORUMLAR...
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Kemal Uğurlu Antalyaspor penaltı son dakika beşiktaş karar Süper Lig süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Üniformalarının hasta ettiğini söylediler

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.