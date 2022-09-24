Beşiktaş'ta altyapı koordinatörü olmuştu! Önder Karaveli, Adanaspor ile anlaşmaya vardı...

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonun ortasında Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrılmıştı. Siyah - beyazlı takımda göreve geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti. Karaveli ise Beşiktaş'ın başında 18 resmi maça çıkmış ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Son olarak 18 Mart 2022'de oynanan Hatayspor maçı sonrasında ise görevini Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e devretmişti.

Valerien Ismael'in gelişinin ardından Beşiktaş'ta altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenen Önder Karaveli için sıcak bir gelişme yaşandı.

ÖNDER KARAVELİ, ADANASPOR'A GİDİYOR

Milliyet'in haberine göre; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN MÜSAADE İSTEDİ

Haberde Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birgörüşme gerçekleştirdiği ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE ADANA'YA GİDECEK

Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin kısa süre içerisinde Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.