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Beşiktaş'ta altyapı koordinatörü olmuştu! Önder Karaveli, Adanaspor ile anlaşmaya vardı...

24.09.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Önder Karaveli, Valerien Ismael'in görevi devretmesinin ardından altyapı koordinatörlüğüne getirilmişti. Siyah - beyazlı takımla 18 resmi maça çıkan Karaveli, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak görevinden ayrılmıştı. 48 yaşındaki çalıştırıcının Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un başına geçeceği iddia edildi.

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezonun ortasında Sergen Yalçın ile karşılıklı olarak anlaşarak yollar ayrılmıştı. Siyah - beyazlı takımda göreve geçici olarak Önder Karaveli getirilmişti. Karaveli ise Beşiktaş'ın başında 18 resmi maça çıkmış ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Son olarak 18 Mart 2022'de oynanan Hatayspor maçı sonrasında ise görevini Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e devretmişti.

Valerien Ismael'in gelişinin ardından Beşiktaş'ta altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenen Önder Karaveli için sıcak bir gelişme yaşandı.

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ÖNDER KARAVELİ, ADANASPOR'A GİDİYOR

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Milliyet'in haberine göre; Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN MÜSAADE İSTEDİ

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Haberde Önder Karaveli'nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile birgörüşme gerçekleştirdiği ve Adanaspor'a gitmek için müsaade istediği belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE ADANA'YA GİDECEK

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Önder Karaveli'nin bu gelişmenin ardından Adanaspor'la anlaşma sağladığı öğrenildi. Önder Karaveli'nin kısa süre içerisinde Adana'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

ÖNDER KARAVELİ FOTOĞRAFLARI

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