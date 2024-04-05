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Beşiktaş'ta kazan kaynıyor, Fernando Santos topun ağzına geldi! Spor yazarları demediğini bırakmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.04.2024 08:05
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Beşiktaş kötü gidişe bir türlü dur diyemezken son oynanan Başakşeihr maçında alınan 1-1'lik beraberlik bardağı taşırdı. Fernando Santos için ayrılık iddiaları ortaya atılırken spor yazarları da Portekizli hoca için sert ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Başakşehir karşısında galibiyet, uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle kaçıran Beşiktaş, son 4 maçında da galibiyeti unuturken bu performans eleştirileri de beraberinde getirdi.

Teknik direktör Fernando Santos eleştirilerin 1 numaralı hedefi olurken spor yazarları Portekizli hoca için çok sert ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER...
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"BAZI ŞEYLERİ KAYBETMİŞ" (MEHMET ÖZDİLEK)

"BAZI ŞEYLERİ KAYBETMİŞ" (MEHMET ÖZDİLEK)

"Beşiktaş'ı çok fazla yorumlamak istemiyorum. Çok fazla sakat var eksik var ama maça çıkan orta saha Gedson, Muçi ve Rashica bu üçlüden ne bekleyebilirsin ki. Aboubakar o kadar uzun süre sonra geri döndü ki takım Aboubakar ile oynamayı unutmuş. Aboubakar da hem fiziksel hem de zihinsel bazı şeyleri kaybetmiş."

"YUNANİSTAN'DAN ÇIKAMIYOR" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"YUNANİSTAN'DAN ÇIKAMIYOR" (UĞUR MELEKE / HÜRRİYET)

"Çağdaş Atan’ın talebeleri geriden topla çıkmayı tercih ederken Fernando Santos’un karşılama stratejisi daha önceki 11 maçından farklı değildi. Beşiktaş bir türlü üçüncü bölgeye baskıya gelmedi, rakibini genelde sabit bir blokla birinci-ikinci bölgede karşıladı. Santos’un talebeleri ilk devrede Colley ile bir gol bulduğu için bu anlayışı 45’e, hatta 60’a kadar sürdürmesi kabul edilebilir. Ancak dakikalar ilerledikçe Çağdaş Atan oyuna müdahaleler yaptı, Emirhan’la, Pelkas’la, Keny ile ön tarafta hareketliliğini artırdı. Santos ise meslektaşının hamlelerini seyrederek geçirdi ikinci devreyi. Santos’un milli maç arasında da kafaca Yunanistan’dan çıkamadığını, Beşiktaş’ı hala Yunan Milli Takımı’ndaki stratejisiyle yönetmeye kalktığını gözlemliyorum üzülerek." 

"ANADOLU KULÜBÜ GİBİ" (İLKER YAĞCIOĞLU)

"ANADOLU KULÜBÜ GİBİ" (İLKER YAĞCIOĞLU)

"Bir söz vardı, 'Ben bu oyunu seviyorum.' diye. Ben bu maçta oynanan oyunu hiç sevmedim. Ben Beşiktaş'ın bu şekilde oynamasını kabullenemiyorum. Normalde önde basan, sürekli pozisyonlara giren Beşiktaş gitmiş yerine bir Anadolu kulübü gelmiş."

"GÖREVDEN ALINMIŞTI ÇOKTAN" (ALİ GÜLTİKEN)

"GÖREVDEN ALINMIŞTI ÇOKTAN" (ALİ GÜLTİKEN)

"Bunun yapamadığının 20 mislini yapabilecek bu ülkede bir ton teknik adam var. Bunlardan bir tanesini hatta yaptıklarının 3'te 1'ini yapsa görevden alınmıştı çoktan. Serdar Topraktepe geldiğinde bunun yaptığının 20 mislini yaptı. Devre arasında iyi transferler yapıldı bu takıma. Bu kadroda eksik var, oyuncu problemi var diyemez. İş dönüp dolaşıp yine teknik adam geliyor. Bu sistem oyuncuların karakterlerine ters. Bu oyuncular, oynayan oyuncular"

"ÖNLEM ALMAZSIN, ALDIRIRSIN" (OGÜN TEMİZKANOĞLU)

"ÖNLEM ALMAZSIN, ALDIRIRSIN" (OGÜN TEMİZKANOĞLU)

"Büyük takımsan eğer önlem almazsın, önlem aldırırsın. Özellikle ikinci yarıda Beşiktaş'ın oynadığı oyun ve tempo hiç kendisine yakışan bir oyun değildi. 1-0 öndeyken bile topa sahip olamıyorsanız ciddi bir sorun vardır demektir. Beşiktaşlı oyuncuların hepsinde sanki, 'Maç bitse de gitsek" havası vardı"

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