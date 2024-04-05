Beşiktaş'ta kazan kaynıyor, Fernando Santos topun ağzına geldi! Spor yazarları demediğini bırakmadı

"BAZI ŞEYLERİ KAYBETMİŞ" (MEHMET ÖZDİLEK)

"Beşiktaş'ı çok fazla yorumlamak istemiyorum. Çok fazla sakat var eksik var ama maça çıkan orta saha Gedson, Muçi ve Rashica bu üçlüden ne bekleyebilirsin ki. Aboubakar o kadar uzun süre sonra geri döndü ki takım Aboubakar ile oynamayı unutmuş. Aboubakar da hem fiziksel hem de zihinsel bazı şeyleri kaybetmiş."