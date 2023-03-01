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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar! "Madem öyle lig iptal edilsin"

01.03.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte takım olgusunu yerleştiremediklerini söyleyen Güneş, "Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Madem öyle lig iptal edilsin." dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesislerinde gerçekleşen basın toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Tecrübeli teknik adam deprem gündemi, seyirci yasağı ve ligde alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı ekipte takım olgusunu yerleştiremediklerini söyleyen Güneş, en büyük sıkıntılarının bu durum olduğunun altını çizdi.

"HAYAT BİZE BİR DERS VERDİ" 

"HAYAT BİZE BİR DERS VERDİ" 

“Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz, düşünmesi bile ağır geliyor. Filmde olsa, kendinizi kaybedersiniz. Ama bu gerçek. Sevmeye ve iyiliğe zaman ayırmak durumundayız. Psikolojik olarak etkilenmeler olacak. Daha işin başındayız, acele etmeye gerek yok. Bunu da zaman yaymalıyız. Ne gibi sıkıntılar olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.”

”KİMSEYE SİYASİ CEVAP VERMEM”

”KİMSEYE SİYASİ CEVAP VERMEM”

 “Siyasi tarafa çok çekildi. Seçimler var, bu alana girmem. Devlet de, birey de önemli. Beşiktaş için de herkes önemli. Beşiktaş için de beni sevmeyen varsa, ‘Onlar Beşiktaşlı değildir’ diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem. Kulüp adına sorumluyum.”

“Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin. Herkesi yok edersek, yardım edecek kimse bulamayız.”

“ORTAK AKILLA KARAR ALINMALI”

“ORTAK AKILLA KARAR ALINMALI”

 “Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş’ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı.”

“Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. taraftara borcumuz var. İyi bir takım yapıp, herkesin gurur duyacağı bir takım olmak durumundayız. Aksi halde, sıkıntılar devam eder.”

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