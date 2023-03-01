Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar! "Madem öyle lig iptal edilsin"

"HAYAT BİZE BİR DERS VERDİ"

“Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Bazen kendinizi enkaz altında düşünüyorsunuz, düşünmesi bile ağır geliyor. Filmde olsa, kendinizi kaybedersiniz. Ama bu gerçek. Sevmeye ve iyiliğe zaman ayırmak durumundayız. Psikolojik olarak etkilenmeler olacak. Daha işin başındayız, acele etmeye gerek yok. Bunu da zaman yaymalıyız. Ne gibi sıkıntılar olacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Allah kalbinde kötülük biriktirenlere fırsat vermesin.”