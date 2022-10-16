Beşiktaş, Trabzonspor'a asist yaptı! Taç pozisyonu, gole dönüştü...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Valerien Ismael'in öğrencileriyle Abdullah Avcı'nın oyuncuları karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bulduğu 2. goldeki detay ise taraftarları çıldırttı.

TAÇTAN GOL OLDU

Beşiktaş'ın taç kullandığı sırada Arthur Masuaku çevre kontrolü yapmadan topu kendi kalecisine doğru gönderdi. O sırada Trabzonsporlu Trezeguet araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)