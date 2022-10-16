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Beşiktaş, Trabzonspor'a asist yaptı! Taç pozisyonu, gole dönüştü...

16.10.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısında adeta gol düellosu vardı. Trabzonspor'un 2-1 öne geçtiği anlarda yaşanan pozisyon derbinin önüne geçti. Siyah-beyazlı futbolcu Arthur Masuaku, taç pozisyonunda çevresini kontrol etmeden topu ceza sahası önüne doğru gönderdi. O anlarda Trabzonsporlu Trezeguet araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu.

Arthur Masuaku

Arthur Masuaku

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Valerien Ismael'in öğrencileriyle Abdullah Avcı'nın oyuncuları karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un bulduğu 2. goldeki detay ise taraftarları çıldırttı.

TAÇTAN GOL OLDU

Beşiktaş'ın taç kullandığı sırada Arthur Masuaku çevre kontrolü yapmadan topu kendi kalecisine doğru gönderdi. O sırada Trabzonsporlu Trezeguet araya girdi ve topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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