İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Beykoz'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan bazı binalar için Tokatköy Mahallesi'nde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.
Bazı evler boşaltılırken, yıkımın hukuksuz olduğunu öne süren 3 katlı bir binanın sakinleri, çatıya çıktı.
Polis ekipleri çatıya çıkan grubu ikna ederek, aşağıya indirdi.
Görevlilerin yıkım kararı alınan binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.
Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı
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