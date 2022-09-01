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Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

01.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen 3 katlı binanın çatısına çıkan vatandaşlar polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Beykoz'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı alınan bazı binalar için Tokatköy Mahallesi'nde polis tarafından güvenlik önlemi alındı.

Bazı evler boşaltılırken, yıkımın hukuksuz olduğunu öne süren 3 katlı bir binanın sakinleri, çatıya çıktı.

Polis ekipleri çatıya çıkan grubu ikna ederek, aşağıya indirdi.

Görevlilerin yıkım kararı alınan binalardaki yıkım çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

Beykoz'da yıkım kararı olan binanın sakinleri çatıya çıktı

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polis İstanbul Beykoz yıkım çatı

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