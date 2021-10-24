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Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

24.10.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde "Lana" isimli yatıyla Bodrum'a geldi. Gates ve beraberindekilerin içinde bulunduğu yat, Bodrum Kalesi açıklarında demirledi.

Gates'in beraberindekilerle daha sonra Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni gezdiği öğrenildi.

Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ,su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti
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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates Bodrum

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