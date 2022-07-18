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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

18.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elmasırtı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı ile vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki ceviz ağaçları zarar gördü.

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

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yangın Bingöl

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