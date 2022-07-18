BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Elmasırtı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, 1 arazöz, 1 ilk müdahale ve 1 itfaiye aracı ile vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.
Yangında, bir vatandaşın bahçesindeki ceviz ağaçları zarar gördü.
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
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