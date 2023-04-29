Bir dönemin ünlü modeliydi! Güzelliğiyle dillere destan Loni Willison şimdi sokaklarda yaşıyor... Çöpten yiyecek ararken görüntülendi

Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinin çocuk yıldızı Jeremy Jackson ile 2012 yılında dünya evine giren Loni Willison eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek gündeme gelmişti. İkilinin çalkantılı bir şekilde devam eden evliliği 2014 yılında sona ermişti. Boşanmanın ardından kameralardan uzak durmayı tercih eden Willison şimdi tamamen tanınmaz halde.

SOKAKTA YAŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki bir sokakta kameralara takılan Willison yaklaşık 8 yıldır sokakta yaşadığı ifade edildi. Kaldırımda uyuyan, çevredekilerin para, eşya ve yiyecek yardımıyla hayata tutunmaya çalışan Willison bir kez daha çöpleri karıştırırken kameralara yakalandı.Görüntülendiğini fark etmeyen 39 yaşındaki Willison’un bir alışveriş arabasıyla yere düşen yiyecekleri topladığı ve çöplerin içinden aldığı eşyaları arabasına koyduğu görüldü.