Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Bir Türk YouTuber daha 'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Videolardaki hastalara dair o detayı paylaştı: "Bu arkadaşın içinde cin varmış"

    Bir Türk YouTuber daha 'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Videolardaki hastalara dair o detayı paylaştı: "Bu arkadaşın içinde cin varmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.03.2024 08:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'Çuf Çuf Hoca' olarak bilinen ve Pakistan'ın şifacı olduğu söylenen gerçek adı Haq Khatteb Hussain Ali olan adamın tarikatını ziyaret ettiğini söyleyen Tolga Öztürk isimli YouTuber'ın paylaşımı çok konuşuldu. "Çuf" sesi çıkartarak hastalarını iyileştirdiği iddia edilen söz hocanın hastalarına dair Öztürk'ün ortaya çıkarttığı detay çok konuşuldu.

    Geçtiğimiz günlerde YouTuber Ali Ertuğrul Çuf Çuf Hoca'nın tarikatını annesiyle birlikte ziyaret etmiş ve görüntülerini videoya çekerek sosyal medyada gündem yaratmıştı. Ziyaretten sonra virüs kaparak hastalandığını söyleyen Ertuğrul gibi bir başka Türk YouTuber da Çuf Çuf Hoca gerçeklerini ortaya çıkartmak için video çekmeye gitti.

    Vitrin

    Pakistan'da Çuf Çuf Hoca'nın tarikatini ziyaret ederek o anları videoya çeken Tolga Öztürk sözde şifacının hastalarına dari ilginç bir detayı gösterdi.

    Öztürk gözlerinin önünde gerçekleştirilen bir cin çıkartma seansının yıllar öncesinde aynı kişiye uygulandığını gösterdi. Öztürk Çuf Çuf Hoca'nın aynı kişileri defalarca videolarında kullandığını ortaya çıkardı.

    Çuf Çuf Hoca'nın bir çocuğun içinden cin çıkarttığını iddia ettiği anları paylaşan Öztürk aynı çocuğun yıllar öncesinde de aynı sorun için sözde hocaya geldiği görüntüleri paylaştı.

    Sözde hocanın dokunmasıyla çocuğun hemen iyileştiğine dikkat çeken Öztürk, "Çocuğun içinden cin çıkarttığını söyledi değil mi? Zamanda yolculuk yapalım bir arşivine dönelim. Bu çocuğun içine düzenli olarak cin giriyor ya da hobileri arasında bu çocuğun içine cin sokmak var ya da bu çocuk tiyatrocu. Yine aynı çocuk. Tiyatronun bir tanesini kanıtladım size" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan gelen soruları yanıtlayan Öztürk, en çok baş ve bel ağrısının geçip geçmediğinin sorulduğunu söyleyerek, "Bakın size yemin ediyorum yaptığından beri belimin ağrısı geçmedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    youtube
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

    Bankalardan nakit avans ve bireysel kredi kullananlara uyarı geldi

    Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

    Kredi kartlarıyla ilgili yeni karar! Nakit avans çekim faizi yüzde 5'e yükseltildi

    Banyo yaptığı suyunu satıyor! "Unutulmaz olmasını istiyorum"

    Banyo yaptığı suyunu satıyor! "Unutulmaz olmasını istiyorum"

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var"

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Tişört zannettiler ama değil! 300 saat sürdü... Servet harcadı

    Evinde ölü bulunmuştu! Gizemli ölüm: Son mesajı ortaya çıktı

    Evinde ölü bulunmuştu! Gizemli ölüm: Son mesajı ortaya çıktı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.