Bir Türk YouTuber daha 'Çuf Çuf Hoca' tarikatının içine girdi! Videolardaki hastalara dair o detayı paylaştı: "Bu arkadaşın içinde cin varmış"

Sözde hocanın dokunmasıyla çocuğun hemen iyileştiğine dikkat çeken Öztürk, "Çocuğun içinden cin çıkarttığını söyledi değil mi? Zamanda yolculuk yapalım bir arşivine dönelim. Bu çocuğun içine düzenli olarak cin giriyor ya da hobileri arasında bu çocuğun içine cin sokmak var ya da bu çocuk tiyatrocu. Yine aynı çocuk. Tiyatronun bir tanesini kanıtladım size" ifadelerini kullandı.