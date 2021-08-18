Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahnesi ortaya çıktı! Masumlar Apartmanı'nın Han'ının o halleri olay oldu...

Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu ile bir dönem 'O Şimdi Asker' şarkısı ile meşhur olmuş olan şarkıcı Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri şaşırttı. Sokullu, son dönemde pek çok dizide rol almış ve Hayat Şarkısı, Masumlar Apartmanı gibi dizilerle büyük bir çıkış yakalamıştı.

BİRKAN SOKULLU İLE TUĞBA EKİNCİ'NİN YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterini canlandıran ve büyük beğeni toplamış olan Birkan Sokullu'nun 15 sene önceki halleri olay oldu.

KLİPTE OYNAMIŞ! Sevilen oyuncunun, O Şimdi Asker şarkısı ile üne kavuşmuş olan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı.

Genç halleri ilgi odağı olan Sokullu'nun kariyerinin ilk senelerinde oynadığı Tuğba Ekinci'nin Kutu Kutu şarkısının klibinden bu yana geçirdiği büyük değişimi ise hayranlarını şaşırttı.

Ayrıca klipte bulunan Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri ise çok konuşulan sahnelerden oldu.