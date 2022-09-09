SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Bitime dakikalar kala transfer! Kimse bilmiyordu...

Bitime dakikalar kala transfer! Kimse bilmiyordu...

09.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de kulüpler transfer bombalarını arka arkaya patlattı. 17 Haziran'da başlayan ve 8 Eylül itibarıyla kapandı. Özellikle son saatlere girilirken imzaları ardı ardına atıldıl. Ligin 4 dev kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor adından sıkça söz ettirdi. Peki 4 büyükler transfer dönemi boyunca hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezonun 5 haftası geriden kalırken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzaladı. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı ve 8 Eylül itibarıyla sona erdi.

TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ

Toplam 83 gün süren yaz tansfer sezonunda perde kapandı. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferle adından söz ettirmeye devam ederken, imzalar ardı ardına geldi.

Peki transfer dönemi boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Dele Alli
Tayyip Talha Sanuç
Tayfur Bingöl
Nathan Redmond
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Trabzon son dakika beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Süper Lig ak sezon süper li
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi

Galatasaray'da Yusuf Demir transferi ortalığı karıştırdı! Arda Güler gündeme geldi

Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!

Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!

Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti

Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti

Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!

Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.