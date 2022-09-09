Bitime dakikalar kala transfer! Kimse bilmiyordu...

Süper Lig'de yeni sezonun 5 haftası geriden kalırken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzaladı. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı ve 8 Eylül itibarıyla sona erdi.

TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ

Toplam 83 gün süren yaz tansfer sezonunda perde kapandı. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferle adından söz ettirmeye devam ederken, imzalar ardı ardına geldi.

Peki transfer dönemi boyunca Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...