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BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

28.07.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 14 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 14 tır insani yardım gönderdi

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Anahtar Kelimeler:
idlib Hatay Reyhanlı yardım bm

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