Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı.
Seramik ve heykel sanatçısı Prof. Dr. Erdinç Bakla'nın 62 eserinin yer aldığı sergi, İsd-Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.
Arkeolojik kazılarda çıkarılan eserler ve elde edilen bilgilerden esinlenerek eserlerini yapan Bakla, AA muhabirine, kazılarla Anadolu medeniyetleri ile ilgili farklı bilgiler elde edildiğini söyledi.
Hitit, Göbeklitepe, Truva ve Çatalhöyük kültürlerinden gördüklerini yorumlayıp yeni eserler ortaya çıkardığını ifade eden Bakla, Anadolu'daki değerlerin tanıtımına sanatıyla katkı sunmak istediğini dile getirdi.
Bakla, arkeolojik kazılarda çıkarılanlarla Anadolu'yu daha iyi tanımaya başladıklarını belirterek, Anadolu'nun dünya tarihinde eşsiz bir yer olduğunu gösteren kanıtlar bulunduğunu vurguladı.
Çoğu mermerden yapılmış, bakır ve altın kaplamayla renklendirilmiş eserlerin yer aldığı sergi, 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz