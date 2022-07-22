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Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

22.07.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı.

Seramik ve heykel sanatçısı Prof. Dr. Erdinç Bakla'nın 62 eserinin yer aldığı sergi, İsd-Art Galeri'de sanatseverlerle buluştu.

Arkeolojik kazılarda çıkarılan eserler ve elde edilen bilgilerden esinlenerek eserlerini yapan Bakla, AA muhabirine, kazılarla Anadolu medeniyetleri ile ilgili farklı bilgiler elde edildiğini söyledi.

Hitit, Göbeklitepe, Truva ve Çatalhöyük kültürlerinden gördüklerini yorumlayıp yeni eserler ortaya çıkardığını ifade eden Bakla, Anadolu'daki değerlerin tanıtımına sanatıyla katkı sunmak istediğini dile getirdi.

Bakla, arkeolojik kazılarda çıkarılanlarla Anadolu'yu daha iyi tanımaya başladıklarını belirterek, Anadolu'nun dünya tarihinde eşsiz bir yer olduğunu gösteren kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

Çoğu mermerden yapılmış, bakır ve altın kaplamayla renklendirilmiş eserlerin yer aldığı sergi, 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

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Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepe Muğla Bodrum kazı sergi

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