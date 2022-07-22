Bakla, arkeolojik kazılarda çıkarılanlarla Anadolu'yu daha iyi tanımaya başladıklarını belirterek, Anadolu'nun dünya tarihinde eşsiz bir yer olduğunu gösteren kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

Arkeolojik kazılarda çıkarılan eserler ve elde edilen bilgilerden esinlenerek eserlerini yapan Bakla, AA muhabirine, kazılarla Anadolu medeniyetleri ile ilgili farklı bilgiler elde edildiğini söyledi.

Bodrum'da Anadolu Medeniyetleri ve Göbeklitepe Heykel Sergisi açıldı

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