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Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

05.08.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak olduğu tespit edilen gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması başlatıldı.

Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübüne, Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemece tahliye ve yıkım kararı verildi.

Mahkeme kararının uygulaması için ekipler işletmeye gelerek, tahliye ve yıkıma başladı.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

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