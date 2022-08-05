Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübüne, Milli Emlak arazisi üzerine kaçak ve ruhsatsız yapıldığı gerekçesiyle açılan davada mahkemece tahliye ve yıkım kararı verildi.

Bodrum'da kaçak gece kulübünde tahliye ve yıkım çalışması

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