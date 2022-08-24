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Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

24.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençler, olası afet durumlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgilendirildi.

Deprem, sel, taşkın, heyelan, yangın gibi olaylarda insanların yanında olan Kızılayın gönüllü gençlerine afet bilinci eğitimi veriliyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde, deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gereçler ile AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Araç ve gereçlerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olan Kızılay gönüllüleri, daha sonra çadır kurmayı öğrendi.

Ardından yangın söndürme eğitimi alan gönüllüler, insani yardım ve psikososyal destek konularında da bilgilendirilerek eğitimlerini tamamlayacak.

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

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deprem sel Bolu afad türk kızılayı

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