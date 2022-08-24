Araç ve gereçlerin kullanılması konusunda bilgi sahibi olan Kızılay gönüllüleri, daha sonra çadır kurmayı öğrendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ( AFAD ) Civril Mahallesi'nde bulunan deposunda gerçekleşen eğitimde, deprem, sel, trafik kazası, göçük, kayıp gibi olaylarda kullanılan araç gereçler ile AFAD'ın kullandığı cihazlar tanıtıldı.

Bolu'da Kızılay gönüllüsü gençlere afet bilinci eğitimi verildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz