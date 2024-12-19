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  4. Boşanmanın ardından tüm hayatı değişti! Ceyda Düvenci doğanın içindeki köye taş ev yaptırdı! Görenler hayran kaldı

Boşanmanın ardından tüm hayatı değişti! Ceyda Düvenci doğanın içindeki köye taş ev yaptırdı! Görenler hayran kaldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şimdi de doğa ile içe içe bir köyde yaptırdığı taş eviyle gündem oldu. Ünlü ismin henüz bir sene önce yaptırdığı evini görenler hayran kaldı.

MYNET DETAY- Son olarak oyuncu kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in yer aldığı Sakla Beni dizisinde 'Filiz' karakterine hayat veren Ceyda Düvenci şimdilerde verdiği kilolar ve özel hayatıyla gündemde.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırmıştı. İhanet iddialarının gündeme geldiği boşanma sürecinde diyete başlayan Düvenci, 1.5 ayda 6 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü.

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YAŞAM

Boşanmanın ardından ünlü radyocu Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açan Düvenci şimdilerde yeni sevgilisiyle el ele davetlerde boy gösteriyor. Hatta ünlü isme 'aşk yaradı' yorumları bile yapılıyor.
Ceyda Düvenci şimdi de Çanakkale'ye bağlı Ahmetçe Köyü'ndeki taş eviyle gündem oldu. Ünlü isim bir sene önce yaptırdığı evi yeni dekore ettirdi.

DAĞIN TEPESİNDE...

DAĞIN TEPESİNDE...
Düvenci'nin bir türlü yaşamaya başlayamadığı evi dağların tepesinde ve yamaçta.
Muhteşem bir manzarası olan bu ev doğa ile iç içe bir yaşam sunuyor.
Ceyda Düvenci, bir sene önce yaptırdığı ama henüz oturamadığı evi için duygusal açıklamalarda bulundu.
Anahtar Kelimeler:
Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
çok hoş ve modern bir kadın eski kocası kıymetini bilemedi Ceyda bulente fazlaydı
Demekki taş ev yaptırmak için boşanmak gerekiyormuş.
inanılmaz bir yer havası ile manzarası çanakkale ayvacık ahöetçe köyü olarak geçiyor
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