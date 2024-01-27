Boşanmayı hazmedemeyen eski eş dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski karısına saldırdı... Kulağını ve burnunu kesti

Artık yüzünü bandaj ve maskenin arkasına gizlemek zorunda kaldığını söyleyen Estebesov, "Hastane odamda ayna yoktu çünkü kendime bakmamam gerekiyordu. Nöbetçi doktorla birlikte bandajı değiştirmek için aşağıya indim. Bandajlarımı çıkardı ve orada metalik bir lamba vardı. Nöbetçi doktor onu çıkarmadı. Yansımamı gördüm. Kendimden korkuyorum" dedi.