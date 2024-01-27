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    4. Boşanmayı hazmedemeyen eski eş dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski karısına saldırdı... Kulağını ve burnunu kesti

    Boşanmayı hazmedemeyen eski eş dehşet saçtı! 10 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski karısına saldırdı... Kulağını ve burnunu kesti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    Kırgızistan'da 39 yaşındaki Azamat Estebesov boşanmayı hazmedemeyince eski eşi Asel Nogoibaeva'ya saldırdı. Eski karısını gizlice takip eden adam 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde eski karısını bıçakladı. Estebesov, eski karısının kulağını ve burnunu kesti. Nogoibaeva tedavilerin ardından hayati riski atlatırken yüzünün yeni halini görünce bayıldı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Kırgızistan'da 39 yaşındaki Azamat Estebesov, boşandığı eski eşi tarafından 10 yaşındaki oğullarının gözü önünde saatlerce işkenceye maruz kaldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaşanan olayda Estebesov'a eski kocası çocuğunu okula götürdüğü sırada saldırdı. Kendisini aldatmakla suçladığı eski karısının kulaklarını ve burnunu kesen cani koca 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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    ARTIK BANDAJLARLA YAŞIYOR

    Artık yüzünü bandaj ve maskenin arkasına gizlemek zorunda kaldığını söyleyen Estebesov, "Hastane odamda ayna yoktu çünkü kendime bakmamam gerekiyordu. Nöbetçi doktorla birlikte bandajı değiştirmek için aşağıya indim. Bandajlarımı çıkardı ve orada metalik bir lamba vardı. Nöbetçi doktor onu çıkarmadı. Yansımamı gördüm. Kendimden korkuyorum" dedi.

    Estebesov'un kuzeni Diana Elken, genç kadının yüzünü ilk kez eve geldikten sonra gördüğünü söyleyerek, "Evdeki tüm aynalarını kaldırdık ama banyodaki bir ayna, içinden çıkamayacağımız şekilde sabitlendi. Kendisini aynada görünce bayıldı" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kırgızistan
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