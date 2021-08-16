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Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

16.08.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıkılan köprünün yerine kurulan seyyar köprü kullanılmaya başlandı.

Ezine Çayı üzerinde kurulan köprünün açılmasıyla birlikte bölgede görevli ekiplerin çalışmaları hızlandı.

Yatay Kaydırmalı Zırhlı Araç Aşırma Köprüsü (ZAAK) olarak bilinen köprü, 26 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğe sahip. 10 bin 500 kilogram ağırlığında olan köprünün yük taşıma kapasitesi ise 70 ton.

Ayrıca, sel nedeniyle ilçede yıkılan köprünün yerine yerleştirilen beton blokların üzerinde zemin düzeltme aşamasına geçildi. Zeminin düzeltilmesiyle birlikte köprü yeniden kullanıma açılacak.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiği bildirilmişti.

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı

Bozkurt ilçesinde kurulan seyyar köprüden geçişler başladı
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sel Bozkurt

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