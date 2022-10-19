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Brezilya polisinin kurtarma köpeği sosyal medyanın yıldızı oldu! “Merak ediyorlar”

19.10.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir polis karakolunun önünde aç ve yaralı halde bulunan sokak köpeği polis memurları tarafından sahiplenildi. Polis merkezinin maskotu haline gelen Oliveira adı verilen köpek Brezilya’da kurtarma köpeği olarak görev yapıyor. Köpeğe özel olarak oluşturulan ‘Onbaşı Oliveira’nın Instagram hesabı kısa sürede 117 bin takipçiye ulaştı.

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde polis karakolunun yakınında memur Cristiano Oliveira tarafından 2019’da yaralı ve aç bir şekilde bulunan köpek, sosyal medya fenomeni oldu. Onbaşı Oliveira adı verilen köpeğin polis merkezinin maskotu olduğu ve polislerin yanında devriye gezdiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Brezilya’da sosyal medya fenomenine dönüşen köpeğin Instagram hesabını 117 bin kişi takip ediyor.
Köpeğin birçok fotoğrafının ve videosunun paylaşıldığı sosyal medya hesabını yöneten polis memuru Cristiano Oliveira, basına verdiği röportajda üç gün fotoğraf veya video yayınlamadığı zaman takipçilerin köpeği merak ettiğini ifade etti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Brezilya köpek
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