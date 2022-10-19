Brezilya polisinin kurtarma köpeği sosyal medyanın yıldızı oldu! “Merak ediyorlar”

Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde polis karakolunun yakınında memur Cristiano Oliveira tarafından 2019’da yaralı ve aç bir şekilde bulunan köpek, sosyal medya fenomeni oldu. Onbaşı Oliveira adı verilen köpeğin polis merkezinin maskotu olduğu ve polislerin yanında devriye gezdiği belirtildi.