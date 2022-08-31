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Britney Spears sadece düşük bel bikini altıyla poz verdi

31.08.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız Sam Asghari ile evlendikten sonra Instagram hesabını kapatıp sonra yeniden açan şarkıcı Britney Spears, Elton John ile yaptığı düet ile gündemde. Sosyal medyada çıplak paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam eden Britney Spears, son paylaşımıyla yine dikkat çekmeyi başardı.

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears son günlerde Elton John'un desteği ile çıkardığı yeni teklisi ‘Hold Me Closer' ile gündemde.

SADECE BİKİNİ ALTIYLA PAYLAŞTI

Bir dönem Instagram hesabını kapatan ve evlendikten sonra sosyal medyaya dönen Britney Spears, sık sık çıplak paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Britney Spears , dün Twitter'da paylaştığı pembe bikini altıyla verdiği çarpıcı pozlarıyla yine hayal gücüne yer bırakmadı.
40 yaşındaki şarkıcı, kalçalarını sallarken ve yüksek topuklu ayakkabılarla kameraya doğru yürürken sarı saçlarıyla göğüslerini kapatmayı ihmal etmedi.
Görüntüler Spears'ın 28 yaşındaki kocası Sam Asghari tarafından çekildi.

VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI

VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI
Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears evlendi
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