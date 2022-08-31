Britney Spears sadece düşük bel bikini altıyla poz verdi

Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Britney Spears son günlerde Elton John'un desteği ile çıkardığı yeni teklisi ‘Hold Me Closer' ile gündemde.
SADECE BİKİNİ ALTIYLA PAYLAŞTI
Bir dönem Instagram hesabını kapatan ve evlendikten sonra sosyal medyaya dönen Britney Spears, sık sık çıplak paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Britney Spears , dün Twitter'da paylaştığı pembe bikini altıyla verdiği çarpıcı pozlarıyla yine hayal gücüne yer bırakmadı.
40 yaşındaki şarkıcı, kalçalarını sallarken ve yüksek topuklu ayakkabılarla kameraya doğru yürürken sarı saçlarıyla göğüslerini kapatmayı ihmal etmedi.
Görüntüler Spears'ın 28 yaşındaki kocası Sam Asghari tarafından çekildi.
VASİLİĞİ ALMAK İÇİN BABASINA DAVA AÇMIŞTI
Britney Spears vasiliğin istismara dönüştüğü gerekçesiyle babasının elinden vasiliği almak için yasal mücadeleye başlamıştı.
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