Bu girişimcilik fikri çok konuşulur! Tekneyi otel yaptılar...“Kocam ve ben çıplaklar için bir otel açtık”

54 yaşındaki Fiona Discombe ve 51 yaşındaki kocası Michael, evlerini satmaya, bir minibüs satın almaya ve mümkün olduğunca çıplaklar dostu yerleri ziyaret etmek için Avrupa'yı dolaşmaya karar verdiler. Fransa ve İspanya başta olmak üzere “çıplaklar için en iyi yerleri” tek tek gezerek deneyimlerini sosyal medyadan paylaştılar. İngiltere’ye döndüklerinde minibüslerini satarak bir tekne satın alan çift, 4 aylık restorasyon çalışmasının ardından teknelerini bir çıplaklar oteline çevirdi.