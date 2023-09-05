Bu girişimcilik fikri çok konuşulur! Tekneyi otel yaptılar...“Kocam ve ben çıplaklar için bir otel açtık”

54 yaşındaki Fiona Discombe ve 51 yaşındaki kocası Michael, evlerini satmaya, bir minibüs satın almaya ve mümkün olduğunca çıplaklar dostu yerleri ziyaret etmek için Avrupa'yı dolaşmaya karar verdiler. Fransa ve İspanya başta olmak üzere “çıplaklar için en iyi yerleri” tek tek gezerek deneyimlerini sosyal medyadan paylaştılar. İngiltere’ye döndüklerinde minibüslerini satarak bir tekne satın alan çift, 4 aylık restorasyon çalışmasının ardından teknelerini bir çıplaklar oteline çevirdi.
Cater News’e konuşan Fiona, “Konuklar otelimizde kalmaya geldiğinde kendilerini rahat hissetmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tekneyi misafirlerle paylaşmayı zor bulmuyoruz çünkü hepimiz genellikle doğacılığın ortak çıkarlarını paylaşıyoruz. 1994 yılında Yunanistan’daki balayımızdan önce bu konuda gerçekten cahildik. Kıyının tadını çıkartan çıplak bir çiftle tanıştık ve onlara katılmaya karar verdik. O zamandan beri bir daha arkamıza bakmadık” dedi.
İnsanların natüralizmi kalitesizlikle ilişkilendirmesinin tamamen toplumsal bir önyargının eseri olduğunu ifade eden Fiona, “İnsanların bunu seks ve kalitesizlikle ilişkilendirmesi toplumsal bir şey. Doğacılıkla ilgilenmeseydim hala münzevi ve utangaç olurdum. Keşke yıllar önce sahip olduğum güvenin aynısına sahip olsaydım. Hepimizin ister bebeklerden, ister ameliyatlardan, ister kazalardan olsun, hayat hikayemizi anlatan yara izleri var” dedi.