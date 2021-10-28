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Bu hafta 10 film vizyona girecek! Vizyonda bu hafta neler var? (28 Ekim- 3 Kasım)

28.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Haktan Özkan, Gökhan Tunalıgil'in yönettiği "Saklı Yüzler: Bosna" izleyici ile buluşacak. Mustafa Üstündağ, Uğur Yücel ve Sera Tokdemir'in rol aldığı "Zoraki Misafir" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Michel Franco'nun yönettiği "Yeni Düzen" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

SİNEMASEVERLER FİLME DOYACAK

AŞK ENGEL TANIMAZ

AŞK ENGEL TANIMAZ
Alice Filippi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu romantik komedi filmi "Aşk Engel Tanımaz"ın başrollerinde Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Gaja Masciale ve Jozef Gjura oynuyor. İtalyan yapımı film, nadir görülen ve ciddi bir hastalıkla boğuşan fakat tüm bunlara karşın yaşam enerjisiyle dolu bir kadının aşkı arayışını anlatıyor.

BENİM ÖLÜMÜM

BENİM ÖLÜMÜM
Darren Lynn Bousman'ın yönetmenliğini yaptığı ABD yapımı "Benim Ölümüm", haftanın bir diğer korku filmi olacak. Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat ve Kelly Jones gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği film; birlikte tatillerini sürdüren bir çiftin, içlerinden birinin diğerini öldürdüğünü gösteren videonun gizemini çözmeye çalışmasını konu alıyor.

BOYNUZLAR

BOYNUZLAR
Scott Cooper'in yönettiği; Jeremy T. Thomas, Keri Russell, Jesse Plemons ve Graham Greene gibi isimerin oynadığı "Boynuzlar" korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Nick Antosca'nın "The Quiet Boy" isimli kısa öyküsünden uyarlanan film, Oregon'un sakin bir kasabasında, tüm kasaba ahalisi için tehlike arz edebilecek bir sırra vakıf olan genç Lucas ile kendisini öğrencisinin taşıdığı gizemin girdabında bulan öğretmen Julia'nın hikayesini odağına alıyor.

CİNNİ NAZAR

CİNNİ NAZAR
Tayfun Can Demirtaş'ın yönettiği; Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan ve Gülay Özyıldız gibi isimlerin başrollerinde oynadığı "Cinni Nazar"; anne ve babasının ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.

ENNA: KARA BÜYÜ

ENNA: KARA BÜYÜ
Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Enna: Kara Büyü"; birbirini hiç tanımayan iki arkadaş grubunun esrarengiz olayların yaşandığı bir köyde meydana gelen olaylar etrafında dönüyor.
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