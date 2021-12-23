Bu hafta 3 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? ( 24-31 Aralık 2021)

The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü beyaz perdeye taşıyacak. Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor.

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HER ŞEY YOLUNDA François Ozon tarafından yönetilen Fransız yapımı "Her Şey Yolunda" bir dram hikayesini sinemaya taşıyacak. Sophie Marceau, Andre Dussollier, Geraldine Pailhas, Charlotte Rampling ve Eric Caravaca'nın rol aldığı yapım, Başka Sinema dağıtımıyla beyaz perdedeki yerini alacak.

DALGALAR VE İZLER Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor. Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe'nin başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Yasemin Zorlu ve Ayhan Zorlu tarafından kaleme alındı.