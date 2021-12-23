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  4. Bu hafta 3 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? ( 24-31 Aralık 2021)

Bu hafta 3 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? ( 24-31 Aralık 2021)

23.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 3 film vizyona girecek. Sinema tarihinde kendine has bir yeri olan "The Matrix" serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", haftanın yerli yapımı “Dalgalar ve İzler” ve François Ozon tarafından yönetilen Fransız yapımı "Her Şey Yolunda" vizyondaki yapımla olarak dikkat çekti.

The Matrix serisinin uzun yıllar sonra gelen dördüncü filmi "The Matrix Resurrections", orijinal üçlemenin ana karakterleri Neo ve Trinity'nin dönüşünü beyaz perdeye taşıyacak. Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

HER ŞEY YOLUNDA

HER ŞEY YOLUNDA
François Ozon tarafından yönetilen Fransız yapımı "Her Şey Yolunda" bir dram hikayesini sinemaya taşıyacak. Sophie Marceau, Andre Dussollier, Geraldine Pailhas, Charlotte Rampling ve Eric Caravaca'nın rol aldığı yapım, Başka Sinema dağıtımıyla beyaz perdedeki yerini alacak.

DALGALAR VE İZLER

DALGALAR VE İZLER
Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor. Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe'nin başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Yasemin Zorlu ve Ayhan Zorlu tarafından kaleme alındı.

THE MATRIX: RESURRECTIONS

THE MATRIX: RESURRECTIONS
Emre Kavuk'un yönetmenliğini üstlendiği "Dalgalar ve İzler" bir başlarına hayatta kalma mücadelesi veren bir anne ve kızının hikayesini anlatıyor. Pelin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya, Goncagül Sunar ile Damla Alibeşe'nin başrollerinde oynadığı filmin senaryosu Yasemin Zorlu ve Ayhan Zorlu tarafından kaleme alındı.
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