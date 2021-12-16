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  4. Bu hafta 5 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (17-24 Aralık 2021)

Bu hafta 5 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (17-24 Aralık 2021)

16.12.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girecek.

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak. Michael Uppendahl'ın yönettiği "Yarım Kalan Hayat", hayatının baharını yaşayan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

KARANLIK KIZ

KARANLIK KIZ
Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard ve Paul Mescal'ın başrollerinde oynadığı "Karanlık Kız" adlı yapımın yönetmenliğini Maggie Gyllenhaal üstlendi. Napoli Romanları ile adından söz ettiren Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlanan film, tek başına bir tatilde olan Leda'nın, genç bir anneyle tanışması sonrası kendi annelik geçmişine doğru yaptığı zorlu içsel yolculuğu anlatıyor.

KUMBARA

KUMBARA
Ferit Karol'un yönettiği, Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin'in başrollerini paylaştığı "Kumbara" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak. Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir."

MAŞA İLE KOCA AYI 4

MAŞA İLE KOCA AYI 4
Roly Gutierrez tarafından beyaz perdeye uyarlanan haftanın animasyonu "Maşa ile Koca Ayı 4", Maşa ile ormandaki hayvan dostlarının yeni maceralarını anlatıyor.

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK

ÖRÜMCEK ADAM EVE DÖNÜŞ YOK
Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak. Jon Watts'ın yönetmen koltuğunda oturduğu macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

YARIM KALAN HAYAT

YARIM KALAN HAYAT
Michael Uppendahl tarafından sinema perdesine taşınacak "Yarım Kalan Hayat", her alanda hayatının baharını yaşamakta olan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor. Dram türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston ve Michael Weston rol aldı. (AA)
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