Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (31 Aralık 2021)

Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluştu. Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams'ın rol aldığı "Son Görev" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy'ın rol aldığı "Seans", Simon Barrett yönetmenliğinde sinema perdesine taşınacak.

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HATIRA KUTUSU Joana Hadjithomas ile Khalil Joreige'in yönettiği ve Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ile Paloma Vauthier'in oynadığı "Hatıra Kutusu", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak. Filmin konusu özetle şöyle: "Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey, içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia'nın Beyrut'ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia'nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır."

KAPTAN SABERTOOTH VE MİNİK KORSANLAR- KAYIP ELMAS PEŞİNDE Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde", yeni bir macera ile minik hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: "Efsaneye göre; sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth'un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky'nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar."

LOUIS WAIN’İN RENKLİ DÜNYASI Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekledi. Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.

SEANS ABD yapımı korku türündeki film, bir grup öğrencinin, yatılı okula yeni gelen genç kız ile eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.