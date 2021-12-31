Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (31 Aralık 2021)

Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (31 Aralık 2021)

31.12.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın son haftasında 6 film vizyona girdi.

Will Sharpe'nin yönetmenliğini yaptığı; Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve Sophia Di Martino'nun rol aldığı "Louis Wain'in Renkli Dünyası" izleyici ile buluştu. Richard Dreyfuss, Mira Sorvino, Pruitt Taylor Vince, D.W. Moffett ve Cress Williams'ın rol aldığı "Son Görev" gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy'ın rol aldığı "Seans", Simon Barrett yönetmenliğinde sinema perdesine taşınacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

HATIRA KUTUSU

HATIRA KUTUSU
Joana Hadjithomas ile Khalil Joreige'in yönettiği ve Hassan Akil, Manal Issa, Rim Turki ile Paloma Vauthier'in oynadığı "Hatıra Kutusu", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak. Filmin konusu özetle şöyle: "Bekar bir anne olan Maia, eşi görülmemiş bir Noel hediyesi aldığından geçmişe yolculuk yapar. Hediye olarak gelen şey, içinde defterler, fotoğraflar ve kasetlerin olduğu bir kutudur. Bunlar Maia'nın Beyrut'ta ailesiyle birlikte savaştan kaçmadan önce yakın arkadaşına gönderdikleridir. Kutudakileri inceleyen Maia'nın genç kızı Alex, annesinin geçmişindeki sırlarını gün yüzüne çıkarır."

KAPTAN SABERTOOTH VE MİNİK KORSANLAR- KAYIP ELMAS PEŞİNDE

KAPTAN SABERTOOTH VE MİNİK KORSANLAR- KAYIP ELMAS PEŞİNDE
Marit Moum Aune ve Rasmus A. Sivertsen'ın yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Kaptan Sabertooth ve Minik Korsanlar Kayıp Elmas Peşinde", yeni bir macera ile minik hayranlarının karşısına çıkacak. Filmin konusu şöyle: "Efsaneye göre; sihirli elmas, her dolunayda sahibinin tüm dileklerini yerine getirir. Kaptan Sabertooth'un tek dileği, gemisini altın ve mücevherlerle doldurmaktır. Minik Korsan Pinky'nin kayıp kardeşi Marco, elması alıp kaçmıştır. Sabertooth ve adamlarının da elmasın peşine düşmesiyle ormanda büyük bir kovalamaca başlar."

LOUIS WAIN’İN RENKLİ DÜNYASI

LOUIS WAIN’İN RENKLİ DÜNYASI
Başroldeki Oscar adayı Benedict Cumberbatch, çağının en yetenekli ressamları arasında gösterilen Louis Wain rolünde bir oyunculuk performansıyla ikonik rollerine bir yenisini ekledi. Ressamın çalkantılarla dolu hayatının gerçek hikayesinde Benedict Cumberbatch'e, Altın Küre ve Emmy ödüllerinin sahibi Claire Foy eşlik ediyor.

SEANS

SEANS
ABD yapımı korku türündeki film, bir grup öğrencinin, yatılı okula yeni gelen genç kız ile eğlenmek için yaptıkları ruh çağırma seansı sırasında yaşananları anlatıyor.

SON GÖREV

SON GÖREV
Adam Lipsius'un yönetmenliğini üstlendiği yapımın konusu özetle şöyle: "Eski bir mafya babası olan Ben Myers, kanserle mücadele etmekte, bir yandan kendi hastalığı ile uğraşırken diğer yandan da demans hastası olan karısına bakmaya çalışmaktadır. Bir gün evlerinin soyguncuların hedefi olmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Hayatını alt üst eden hırsızlardan intikamını almak için etraflıca bir plan yapan Ben, bu süreçte kendi karanlık geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Benedict Cumberbatch
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Böylesi görülmedi! Yüzü insana benziyor

Bikini üzerindeyken iplerini kesti! Sosyal medyada olay oldu

Bikini üzerindeyken iplerini kesti! Sosyal medyada olay oldu

Herkes onları konuşuyor! 2022 kehanetleri gündem yarattı

Herkes onları konuşuyor! 2022 kehanetleri gündem yarattı

Çırılçıplak kaldı! Saatler sürdü, bütün vücudunu boyadı

Çırılçıplak kaldı! Saatler sürdü, bütün vücudunu boyadı

İlginizi Çekebilir

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Siz nereye kitaplarınız oraya: En iyi e-kitap okuyucu tavsiyeleri

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Yatak odasına gizli kamera koydu! Gördüklerine inanamadı

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

450 yıl önce yazmıştı! 2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.