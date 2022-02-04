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  4. Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (4 Şubat 2022)

Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (4 Şubat 2022)

04.02.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin merakla beklediği yapımlar seyirciyle buluşurken vizyondaki gişe yarışında hareketli anlar yaşandı.

Ünlü santaçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan ve Büşre Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filmi görücüye çıkacak. Vedenik Film Festivali Altın Aslan Ödülü sahibi Kürtaj filmi seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek. Sömestr tatilinin son günlerinde çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen ailelerin tercihi ise Afacanlar: İş Başa Düştü filmi olacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFACANLAR: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

AFACANLAR: İŞ BAŞA DÜŞTÜ
Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı Afacanlar: İş Başa Düştü komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

AREKALAR

AREKALAR
Doruk Tüzel'in yönettiği korku filmi Arekaların başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.

DİLBERAY

DİLBERAY
Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı Dilberay, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor. Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

KABUS SOKAĞI

KABUS SOKAĞI
Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı Kabus Sokağı adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı. Film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.

KÜRTAJ

KÜRTAJ
Audrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan Kürtaj adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı. Film, Fransa'da kürtajın yasal olmadığı 1963'te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.
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