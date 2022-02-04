Bu hafta 6 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (4 Şubat 2022)

Ünlü santaçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan ve Büşre Pekin’in başrolünü üstlendiği Dilberay filmi görücüye çıkacak. Vedenik Film Festivali Altın Aslan Ödülü sahibi Kürtaj filmi seyirciyi bambaşka bir dünyaya götürecek. Sömestr tatilinin son günlerinde çocuklarıyla zaman geçirmek isteyen ailelerin tercihi ise Afacanlar: İş Başa Düştü filmi olacak.

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AFACANLAR: İŞ BAŞA DÜŞTÜ Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı Afacanlar: İş Başa Düştü komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

AREKALAR Doruk Tüzel'in yönettiği korku filmi Arekaların başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.

DİLBERAY Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı Dilberay, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor. Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

KABUS SOKAĞI Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı Kabus Sokağı adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı. Film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.