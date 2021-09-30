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  4. Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (30 Eylül-6 Ekim 2021)

Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (30 Eylül-6 Ekim 2021)

30.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Daniel Craig'ın başrolünde oynadığı macera ve aksiyon filmi "Ölmek İçin Zaman Yok" yarın vizyona girecek. Rus sinemasının önde gelen isimlerinden Andrey Konchalovskiy'nin yönetmenliğini yaptığı "Sevgili Yoldaşlar" izleyiciyle buluşacak. Rodo Sayagues'in yönettiği "Nefesini Tut 2", korku ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

AV

AV
Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Şungar, Yağız Can Konyalı, Adam Bay ve Emre Yetim gibi isimlerin boşrollerinde oynadığı "Av" Emre Akay yönetmenliğinde sinema perdesine taşındı. Gerilim türündeki yapım; bir polisin yaptığı baskında partnerini kaybeden Ayşe'nin, peşine düşenlerle mücadelesini konu ediniyor.

AVCI İLK KEHANET

AVCI İLK KEHANET
Onur Aldoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu; Gürbey İleri, Bülent Çetinaslan, Turabi Çamkıran, Ferzan Hekimoğlu ve Levent Sülün gibi isimlerin oyuncu olarak kamera karşısına geçtiği "Avcı İlk Kehanet"; bir arkeoloji öğrencisinin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

İNTİKAM: SOĞUK DUŞ

İNTİKAM: SOĞUK DUŞ
Engin Akyıldırım'ın yönettiği; Gümrah Tolu, Sezen Aşırt ve Alpay Atilla'nın rol aldığı "İntikam: Soğuk Duş", öldürülen eşi ve kızının intikamını arayan bir adamın hikayesini ele alıyor.

KİTAB-I CİN

KİTAB-I CİN
Rasul Kuliev, Derya Acar, Sarkhan Shkhiyevv, Elif Şahin ve Halil Kumova'nın rol aldığı; yönetmenliğini Hakan Aydın'ın üstlendiği haftanın yerli korku filmi "Kitab-ı Cin"; dört üniversiteli gencin, bir cin ordusunu uyandırmalarıyla gelişen olayları konu ediniyor.

MÜFREZE

MÜFREZE
Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğini yaptığı "Müfreze" adlı filmde İsmail Hakkı, Sera Tokdemir, Emrah Girgin, Rabia Yalçın ve Serkan Kuru rol aldı. Senaryosu İsmet Emir Bubliş'e ait olan film; bir askeri birliğin Hakkari'ye bağlı bir köyde yaşayan küçük bir çocuğu kurtarma çabasına odaklanıyor.
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