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  4. Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (5-12 Kasım 2021)

Bu hafta 9 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (5-12 Kasım 2021)

05.11.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Angelina Jolie, Gemma Chan ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Eternals" izleyici ile buluşacak. Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick ve Teresa Ruiz'in başrollerini paylaştığı "Koruyucu", gerilim ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

AHED'İN DİZİ

AHED'İN DİZİ
Nadav Lapid'in yönettiği ve Avshalom Pollak, Nur Fibak, Oded Azulay ile Michal Benkovitz Sasu'nun oynadığı "Ahed'in Dizi", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak. 2019 yapımı "Eş Anlamlılar" adlı filme Paris'te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan yönetmen Nadav Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

CEMİL ŞOV

CEMİL ŞOV
Barış Sarhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği; Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın ve Başar Alemdar'ın başrollerinde oynadığı "Cemil Şov"; eski bir Yeşilçam aktörüyle yolları kesişen, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

CÜHENNA

CÜHENNA
Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Semih Uyulgan ve Şefika Ümit Tolun'un oynadığı "Cühenna"yı Gurbet Gurur Cantürk ve Rafet Ögeday Erdoğan birlikte yönetti. Korku türündeki film, bir cadının ruhunun hapsedildiği söylenen köyde bir çiftin kaybolmasıyla bu vakayı araştırmaya koyulan Arifhan ve Can'ın hikayesini anlatıyor.

ETERNALS

ETERNALS
Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden ve Kumail Nanjiani'nin başrollerinde oynadığı "Eternals" izleyici ile buluşacak. "Nomadland" filmi ile Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan olağanüstü güçlere sahip Eternalların hikayesini anlatıyor. Chloe Zhao'nun senaryosunu Patrick Burleigh, Ryan Firpo ve Kaz Firpo ile birlikte kaleme aldığı yapım, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

FAZLA ŞAAPMA

FAZLA ŞAAPMA
Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini yaptığı; Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Fazla Şaapma", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Ömür Özdemir'in kendi hayat hikayesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunmaya çalışan bir adamın bu süreçte başından geçenleri konu ediniyor.
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