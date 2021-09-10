Bu hafta vizyonda ne var? 9 film birden sinemaseverlerin karşısına çıktı (10 Eylül 2021)

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu. Sizler için 10-17 Eylül 2021 tarihleri arasında vizyona olacak filmleri araştırdık.

VİZYON HAREKETLENDİ

BATURALP Gökhan Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu; Gürkan Arıkboğa, Yakup Yavru, Erdem Çömlek ve Oğuz Serin'in rol aldığı yerli komedi filmi "Baturalp"; yakın arkadaşı ile birlikte kahvehane işleten bir adamın, mahallede bir silahlı çatışmaya denk gelmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

ÇOK SATANLAR Lina Roessler'ın yönettiği "Çok Satanlar"; babasının butik yayınevini devralan bir kadının, zamanında yayınevine ün getirmiş olan ve şimdilerde inzivaya çekilmiş olan yazar Harris Shaw'un sözleşme gereği kendilerine bir kitap borcu olduğunu fark etmesiyle gelişen olayları anlatıyor. Senaryosu Anthony Grieco imzası taşıyan filmin başrollerinde Aubrey Plaza, Cary Elwes, Michael Caine, Scott Speedman ve Ellen Wong oynuyor.

DURGUN SU Tom McCarthy'nin yönettiği; Matt Damon, Abigail Breslin, Camille Cottin, Deanna Dunagan ve Robert Peters'ın rol aldığı Sırlar Derinlere Saklanır sloganıyla seyirciye sunulan "Durgun Su" Türk izleyicisi ile buluşacak. Başrolünü Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Matt Damon'ın üstlendiği film, Marsilya'da okuyan kızı Allison'ın, işlemediğini iddia ettiği bir cinayetin zanlısı olarak tutuklanması sonucu kızını hapisten çıkarmak adına soluğu Fransa'da alan bir babanın hikayesini anlatıyor.

ELLİ KELİMELİK MEKTUPLAR Gizem Karaca Ekmekçi, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen ve Derya Alabora'nın oynadığı "Elli Kelimelik Mektuplar" adlı filmin yönetmenliğini Emir Khalilzadeh üstlendi. Biyografi türündeki film; 27 Mayıs darbesi sonrası Yassıada'ya gönderilen dönemin Bayındırlık Bakanı Ahmet Tevfik İleri'nin hikayesini odağına alıyor.