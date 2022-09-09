Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın daha iyi!

Aslında bu tür yiyecekleri soğukta tutmak sadece bozulmalarına, besin değerlerinin düşmesine ve lezzetlerinin hızla azalmasına neden olur ki bu da tüm amaçlarını alt üst eder! Gerçekte, bu yiyecekler en iyi oda sıcaklığında saklanır.

BUZDOLABINA ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

TAZE OTLAR Aromalı kahveye benzer şekilde, taze otlar da buzdolabına konulduğunda aromalarını çabucak kaybeder. Ek olarak, soğuk ortam daha az sert bitkilere nem ekleyerek onların solmasına, kurumasına veya lezzetini kaybetmesine neden olur.

KAHVE Sabahları aromatik bir fincan kahvenin tadını çıkarmak istiyorsanız, kahve çekirdeklerini buzdolabında saklamayın. Açılmış bir kahve paketi, soğukta yoğuşmaya eğilimlidir. Bu tadı, aromayı bozar ve kahvenizin tadını bozar. Bunun yerine kahvenizi oda sıcaklığında karanlık bir yerde, ideal olarak bir mutfak dolabında saklayın.

SOĞAN Soğanların salata sebzeliğine ait olduğunu düşünebilirsiniz, ancak onları asla buzdolabında saklamayın. Bu soğanların nemlenmesine, dokusunun bozulmasına ve küflenmesine neden olacaktır. Soğanları iyi havalandırılmış bir sepette ve kilerde serin ve karanlık bir yerde saklamak en iyisidir.

ÇİLEK Sulu çilek yemeyi seviyorsanız, bunları buzdolabından çıkarmak en iyisidir. Çilekler, soğuk havalarda su veya nemi emerek, tatlılıklarını bozar veya kaybeder. Çilekleri doğrudan güneş ışığından uzakta, tezgah üzerinde saklamak en iyisidir.