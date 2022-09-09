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  4. Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın daha iyi!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın daha iyi!

09.09.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satın alınan sebze ve meyveleri taze ve serin tutmak uzun süre dayanmasını sağlar. Bu doğru bir bilgi ancak tüm besinler için geçerli değil. Öncelikle besinlerin uzun süre bozulmadan dayanması için iyi bir buzdolabına ihtiyacınız var. Çoğu zaman bozulmamaları ve taze kalmaları için buzdolabına konulan yiyecekler için en uygun yer orası değildir. Çünkü, bazı besinler asla buzdolabına girmemeli...

Aslında bu tür yiyecekleri soğukta tutmak sadece bozulmalarına, besin değerlerinin düşmesine ve lezzetlerinin hızla azalmasına neden olur ki bu da tüm amaçlarını alt üst eder! Gerçekte, bu yiyecekler en iyi oda sıcaklığında saklanır.

BUZDOLABINA ASLA KOYMAMANIZ GEREKEN YİYECEKLER

TAZE OTLAR

TAZE OTLAR
Aromalı kahveye benzer şekilde, taze otlar da buzdolabına konulduğunda aromalarını çabucak kaybeder. Ek olarak, soğuk ortam daha az sert bitkilere nem ekleyerek onların solmasına, kurumasına veya lezzetini kaybetmesine neden olur.

KAHVE

KAHVE
Sabahları aromatik bir fincan kahvenin tadını çıkarmak istiyorsanız, kahve çekirdeklerini buzdolabında saklamayın. Açılmış bir kahve paketi, soğukta yoğuşmaya eğilimlidir. Bu tadı, aromayı bozar ve kahvenizin tadını bozar. Bunun yerine kahvenizi oda sıcaklığında karanlık bir yerde, ideal olarak bir mutfak dolabında saklayın.

SOĞAN

SOĞAN
Soğanların salata sebzeliğine ait olduğunu düşünebilirsiniz, ancak onları asla buzdolabında saklamayın. Bu soğanların nemlenmesine, dokusunun bozulmasına ve küflenmesine neden olacaktır. Soğanları iyi havalandırılmış bir sepette ve kilerde serin ve karanlık bir yerde saklamak en iyisidir.

ÇİLEK

ÇİLEK
Sulu çilek yemeyi seviyorsanız, bunları buzdolabından çıkarmak en iyisidir. Çilekler, soğuk havalarda su veya nemi emerek, tatlılıklarını bozar veya kaybeder. Çilekleri doğrudan güneş ışığından uzakta, tezgah üzerinde saklamak en iyisidir.

SARIMSAK

SARIMSAK
Sarımsak çoğu yemeği anında canlandırabilir, ancak buzdolabında saklanırsa çabucak sönebilir. Sadece kauçuksu bir dokuya sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda nemli koşullar onu küflenmeye meyilli hale getirecektir. En iyi sonucu almak için sarımsağı her zaman kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın ve plastik torbalarda saklamayın. Bunlar sadece nemi hapseder ve sarımsağın çabuk bozulmasına neden olur.
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Anahtar Kelimeler:
buzdolabı yiyecekler sebze ve meyve
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